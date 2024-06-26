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"Password Türkiye" ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Password Türkiye yarışmasının sunucusu kimdir?

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Password Türkiye yarışması ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı merak ediliyor. Yaz sezonunda ekranlara gelecek olan Password Türkiye yarışmasının sunucusu kimler olduğu gündeme geliyor. Peki, "Password Türkiye" ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Password Türkiye yarışmasının sunucusu kimdir? 1961 yılından beri yapılan ve dünyanın en köklü yarışmalarından biri olan "Password Türkiye" yarışması ne zaman, hangi kanalda başlayacağı gündeme geliyor. Ünlü yarışmacıların yer alacağı programda ne zaman ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Password Türkiye sunucusu kimdir? Detaylar haberimizdedir…

PASSWORD TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

23 yıldır arkadaş olan ve Balina oyununda birlikte rol alan Şebnem Bozoklu ile Enis Arıkan, Password Türkiye adlı yarışmanın sunucuları oldu. İkili, yarışmada birbirinden ünlü konukları ağırlayacak.

PASSWORD TÜRKİYE YARIŞMASI HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Balina oyununda birlikte rol alan Şebnem Bozoklu ile Enis Arıkan, Shine Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Password Türkiye yarışmasıyla Kanal D ekranında yer alacak.

'Password Türkiye' ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Password Türkiye yarışmasının sunucusu kimdir?

PASSWORD TÜRKİYE YARIŞMASININ SUNUCUSU KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti dizisiyle el sıkışan Şebnem Bozoklu ile birçok projede yer alan meslektaşı Enis Arıkan, yaz döneminde ünlü isimlerin yer alacağı yarışmanın sunuculuğunu üstlenecek. İki takımın karşılıklı yarışacağı program kelimelerin savaşına sahne olacak.

YARIŞMANIN TARİHİ 1961 YILINA DAYANIYOR

1961 yılından beri yapılan ve dünyanın en köklü yarışmalarından biri olan "Password Türkiye" yarışmasında şifre her takımdan bir kişiye gösterilecek, oyuncular sırayla takım arkadaşlarına tek kelimelik ipucu vererek şifreyi söyletmeye çalışacak. Şayet takım arkadaşı şifreyi bulursa takım puan kazanacak, takım arkadaşı şifreyi bulamazsa sıra diğer takıma geçecek. İki oyun kazanan turu geçecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Şebnem Bozoklu Enis Arıkan Türkiye Kanal D Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

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