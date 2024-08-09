Password ne zaman? Password yarışması saat kaçta yayınlanıyor?
Password ne zaman? Password yarışması saat kaçta yayınlanıyor? Password yarışmasının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Yarışma severler, programın hangi saatte yayınlanacağını sabırsızlıkla bekliyorlar. Password yarışması, katılımcılarının genel kültür bilgilerini sınayan ve heyecan dolu dakikalar yaşatan bir program olma özelliği taşıyor.
Enis Arıkan'ın daimi yarışmacı olduğu, Şebnem Bozoklu'nun ise eğlenceli sunumuyla ekrana gelen yarışma programı Password, yeni gününde yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Peki, Password ne zaman? Password yarışması saat kaçta yayınlanıyor? İşte detaylar...
PASSWORD YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Password yarışmasının yeni bölümleri salı günleri Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.