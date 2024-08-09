Enis Arıkan'ın daimi yarışmacı olduğu, Şebnem Bozoklu'nun ise eğlenceli sunumuyla ekrana gelen yarışma programı Password, yeni gününde yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Peki, Password ne zaman? Password yarışması saat kaçta yayınlanıyor? İşte detaylar...

PASSWORD YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Password yarışmasının yeni bölümleri salı günleri Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

PASSWORD SAAT KAÇTA?

Enis Arıkan'ın daimi yarışmacı olduğu, Şebnem Bozoklu'nun ise eğlenceli sunumuyla ekrana gelen yarışma programı Password, saat 20:00'de Kanal D'de.