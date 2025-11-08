Pasifik Holding halka arz ne zaman?

SPK'nın taze bültenine göre, Pasifik Holding AŞ ve Vakıf Faktoring AŞ, halka arzı gerçekleştirme yetkisi alan son iki firma oldu. Bu onayların ardından, piyasada en çok sorulan soru şu: Pasifik Holding AŞ'nin hisseleri ne zaman talep toplamaya başlayacak?

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ TAKVİMİ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasalara yönelik 2025/57 sayılı son bültenini yayımladı ve sürpriz bir gece yarısı kararıyla yatırımcıların merakla beklediği iki büyük halka arza resmen yeşil ışık yaktı. Bu onaylar, Pasifik Holding A.Ş. ve Vakıf Faktoring A.Ş. için geldi.

Heyecanla beklenen bu haftalık bülten, 7 Kasım 2025 tarihinde yayımlanarak Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcıların gündemine oturdu.

PASİFİK HOLDİNG'İN ARZ DETAYLARI VE FİYATLANDIRMA

Pasifik Holding A.Ş.'nin 1 TL nominal değerli hisseleri, 1,5 TL sabit fiyatla halka arz edilecek.

Pasifik Holding Halka Arzının Kilit Verileri:

• Toplam Büyüklük: Tüm payların satılması durumunda halka arz büyüklüğü 6 milyar TL'ye ulaşacak.

• Lot Sayısı: Toplamda 4 milyar lot halka arz edilecek.

• Hisse Dağılımı: Bu lotların 2 milyarı sermaye artırımı, 2 milyarı ise mevcut ortakların satışı yoluyla piyasaya sunulacak.

• Lider Konsorsiyum: Halka arz sürecine Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderlik edecek.

Kullanım Amacı: Elde edilen fonlar şu alanlarda değerlendirilecek:

• Enerji, maden, lojistik, gayrimenkul, teknoloji ve diğer sektör yatırımları (%80)

• Finansal borçların ödenmesi (%10)

• İşletme sermayesi (%10)

VAKIF FAKTORİNG'İN ARZ DETAYLARI VE KULLANIM ALANI

Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA) hisseleri, 1 TL nominal bedel karşılığında 14,20 TL sabit fiyatla halka arz edilecek.

Vakıf Faktoring Halka Arzının Kilit Verileri:

• Toplam Büyüklük: Halka arz büyüklüğü 3,1 milyar TL olarak belirlendi.

• Lot Sayısı: Toplam 225.000.000 lot piyasaya sunulacak.

• Lider Konsorsiyum: Halka arzda konsorsiyum liderliğini Vakıf Yatırım üstlenecek.

• Kullanım Amacı: Elde edilen fonun tamamı (%100) faktoring işlemlerinin finansmanında kullanılacak.

SPK BÜLTENİNDEN KRİTİK NOTLAR VE HİSSE ORTAKLARI

Pasifik Holding Paylarına İlişkin Detaylar:

• Mevcut ortaklardan Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'a ait toplam 2.000.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecek.

• 1 TL nominal değerli paylar, belirtildiği gibi 1,50 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

Vakıf Faktoring Paylarına İlişkin Detaylar:

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, Vakıf Finansal Kiralama AŞ ve Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait (B) grubu paylar halka arz edilecek.

• 1 TL nominal değerli paylar, belirtildiği gibi 14,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arz tarihleri hakkında yakında ilgilendirme yapılacak.