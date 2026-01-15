Esrarengiz anlar! Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü bilinmeyen bir nedenle park halindeki minibüslere çarptı. Kazanın ardından ise araçtan inen sürücü etrafa bağırdığı sırada dengesini kaybederek yere yığıldı. Yaşananlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP KALDIRIMA ÇIKTI
Olay, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü bilinmeyen nedenle önce yol kenarında park halinde bulunan minibüslere çarptı, ardından kaldırıma çıktı.
ÖNCE ETRAFA BAĞIRDI, SONRA YERE YIĞILDI
Kazanın ardından araçtan inen sürücü etrafa bağırdığı sırada dengesini kaybederek yere yığıldı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
