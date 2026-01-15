Haberler

Esrarengiz anlar! Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı

Esrarengiz anlar! Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı Haber Videosunu İzle
Esrarengiz anlar! Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü bilinmeyen bir nedenle park halindeki minibüslere çarptı. Kazanın ardından ise araçtan inen sürücü etrafa bağırdığı sırada dengesini kaybederek yere yığıldı. Yaşananlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde D-100 Karayolu yan yolda bir hafif ticari araç park halindeki minibüslere çarptı ve kaldırıma çıktı.
  • Kazadan sonra araçtan inen sürücü etrafa bağırdı, ardından dengesini kaybederek yere yığıldı.
  • Olay anları başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç park halindeki minibüslere çarptı; sürücüsü yere yığıldı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP KALDIRIMA ÇIKTI

Olay, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü bilinmeyen nedenle önce yol kenarında park halinde bulunan minibüslere çarptı, ardından kaldırıma çıktı.

Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı

ÖNCE ETRAFA BAĞIRDI, SONRA YERE YIĞILDI

Kazanın ardından araçtan inen sürücü etrafa bağırdığı sırada dengesini kaybederek yere yığıldı.

Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe kariyeri bitti! Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi