Güney Kore kökenli bir pop müzik türü olan K-POP yıldızı Park Bo Ram gündemde. Park Bo Ram'ın ölümü sonrasında sosyal mecralarda hakkındaki konuşmalar ve araştırmalar yoğunlaştı. Ani bir ölümle hayata gözlerini yuman genç yıldızın kim olduğu merak ediliyor. Park Bo Ram kimdir? K-POP yıldızı Park Bo Ram kaç yaşında öldü? İşte detaylar...

PARK BO RAM KİMDİR?

Park Bo-ram, 1 Mart 1994'te Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde doğdu ve müzik dünyasına Mnet'in SuperStar K2 programında katılarak adım attı. Genç yaşına rağmen dikkat çeken bir yetenek olan Park, K-pop ve R&B türlerinde birçok şarkı seslendirdi ve müzik kariyerinde önemli başarılar elde etti. 2014 yılında "Beautiful" adlı dijital single'ıyla çıkış yapan Park Bo-ram, Gaon Chart K-Pop Ödülleri'nde Ağustos ayının Sanatçısı olarak ödül kazandı. Müzik kariyeri boyunca birçok single ve mini albüm yayınlayan Park, aynı zamanda birçok dizi ve filmin müziklerine de katkı sağladı.

PARK BO RAM KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Özel hayatında da dikkat çeken bir isim olan Park Bo-ram, 2015'ten 2018'e kadar şarkıcı ve oyuncu Seo In-guk ile ilişki yaşadı. Ancak ne yazık ki, 11 Nisan 2024'te henüz 30 yaşında yaşamını yitirdi.