Paris'te turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı! Olay ne, nerede oldu?

Paris'te olimpiyat açılış törenine günler kala yaşanan toplu tecavüz olayı, uluslararası kamuoyunda endişe yarattı. Avustralyalı bir kadın turist, bir kebapçıda saldırıya uğradı. Şok içerisinde hastaneye başvuran kadının elbisesinin ters giyilmiş olduğu ve cep telefonunun çalındığı belirtildi.

OLAY NE, NEREDE OLDU?

Olimpiyat açılış töreninden günler önce Fransa'nın başkenti Paris'te yaşandığı iddia edilen bu olay, uluslararası kamuoyunu derinden etkiledi. 25 yaşındaki Avustralyalı kadın, cumartesi sabahı saat 05:00 civarında, dünyaca ünlü Moulin Rouge kabareye yakın bir kebapçıda, Afrika kökenli olduğu tahmin edilen beş erkek tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. Şok içerisindeki kadın, olay sonrası Bichat Hastanesi'ne kaldırıldı. Mağdurun elbisesinin ters giyilmiş olduğu, iç çamaşırını elinde taşıdığı ve cep telefonunun çalındığı belirtildi.

PARİS OLİMPİYATLARINDA GÜVENLİK ARTTIRILDI

Fransız yetkililer, 43 ülkeden getirilen yaklaşık 45.000 polis memuru ve 18.000 askerden oluşan dev bir güvenlik gücü oluşturdu. Bunun yanı sıra; Rafale savaş uçakları, AWACS gözetleme uçakları, Reaper droneları ve keskin nişancı donanımlı helikopterler gibi ileri teknoloji araçlar da güvenlik sistemine dahil edildi.

Paris sokaklarında silahlı devriyeler görülürken, Seine Nehri boyunca metal bariyerler kuruldu. Şehrin belirli bölgelerine giriş için QR kod tarama sistemi getirildi ve bazı alanlarda araç girişi tamamen yasaklandı. "Çelik kemer" olarak adlandırılan bu güvenlik önlemleri, Olimpiyatlar boyunca devam edecek.