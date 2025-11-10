Haberler

İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı

İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı
Güncelleme:
Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen ve cezaevinde bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Paris İstinaf Mahkemesi, 21 Ekim'de cezaevine giren Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.

  • Fransız mahkemesi eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etti.
  • Sarkozy 21 Ekim'de cezaevine girdi ve bugün serbest bırakılacak ancak sıkı adli kontrole tabi tutulacak.
  • Sarkozy'nin 2007 cumhurbaşkanı seçim kampanyası için Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı iddia edildi.

Fransız mahkemesi, eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için erken tahliye kararı verdi.

BUGÜN CEZAEVİNDEN ÇIKARILACAK

Fransız BFM TV'nin aktardığına göre Sarkozy bugün Paris'teki cezaevinden serbest bırakılacak. Ancak eski lider, sıkı adli kontrole tabi tutulacak.

21 EKİM'DE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Sarkozy, yolsuzluk dahil dört faklı suçtan yargılandığı "Libya davası"nda suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilmişti. 21 Ekim'de cezaevine giren 70 yaşındaki sağcı siyasetçi, Avrupa Birliği ülkeleri içinde hapis yatan ilk lider olarak tarihe geçti. Sarkozy, 9 metrekarelik tek kişilik hücreye konulmuştu.

NE OLMUŞTU?

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti. Sarkozy karara itiraz etse de, mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Farnsaya gittim aynı Türkiye gibi bir yer.. arabaları hepsi eski reno fiat marka araçlar dolu, yerlerde sokaklar çöp dolu, insanları yaya geçidinde durmaz.. eyfel kulesinin etrafı dilencilerle ve işpotacılarla dolu.. Ama almanya efsane kalıyor buraya göre.. tertemiz ve düzgün..

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevap :

At gözlüğü ile mi baktın. İnanmış gibi yapalım da boşa gitmesin bari. Bende gittim arada fark var ne olacak şimdi.

yanıt3
yanıt6
Haber YorumlarıGökbey:

akdeniz ülkeleri fransa ıspanya yunanıstan ıtalya böyledir, gerçek avrupa kuzey avrupa ülkeleridir.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıDemir D:

islam devletlerinden gelen mülteciler Avrupa'yı kendilerine benzetti. müslüman kitle den uzak duruyorum ve sıkıntı yaşamıyorum.

yanıt3
yanıt4
Haber Yorumlarımurat özkan:

Sarkozy çok büyük hırsızdır çok höt veren adamdır ))

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Siyasi hayatı bitti o e nın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKARAYEL:

darisi bizimkinin basina, insallah türkiyede'de adaletin isledigini fransadaki gibi görürüz. Sende adalet tarafdarisin demi yalcin!?

yanıt16
yanıt9
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
