Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor

Ziyaretin duyurulmasının hemen ardından ilçedeki kiralar ve satış fiyatları yükselmeye başladı. Sosyal medyada "Papa öncesi ve sonrası ev fiyatları" başlığıyla paylaşılan videolar gündeme oturdu. Özellikle göl manzaralı konutlarda ciddi artışlar yaşandı; bazı 3+1 evlerin satış fiyatları 15 milyon TL seviyesine ulaştı.

"GELECEĞİ BELLİ OLUR OLMAZ FİYATLAR'

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Göksel Birsen, konut ve kiralardaki artışı değerlendirdi: "Geleceği belli olur olmaz fiyatlar yükselmeye başladı. Özellikle İstanbullular yatırım amaçlı talep gösteriyor. Son 1 yılda metrekare bazında konut fiyatları %59, kiralar ise %71 arttı."

İznik'teki bu fiyat yükselişi, sosyal medyada esprili bir dille gündeme taşındı.