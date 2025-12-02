Haberler

Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor

Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor
Güncelleme:
Bursa'nın tarihi ilçesi İznik, Papa 14. Leo'nun ziyaretinin ardından konut fiyatlarında büyük artış yaşadı. Hristiyanlık tarihinin önemli kilise kalıntılarını incelemek üzere ilçeye gelen Papa'nın gelişi, İznik'te ev sahiplerinin fırsatçılık yapmasına yol açtı.

Ziyaretin duyurulmasının hemen ardından ilçedeki kiralar ve satış fiyatları yükselmeye başladı. Sosyal medyada "Papa öncesi ve sonrası ev fiyatları" başlığıyla paylaşılan videolar gündeme oturdu. Özellikle göl manzaralı konutlarda ciddi artışlar yaşandı; bazı 3+1 evlerin satış fiyatları 15 milyon TL seviyesine ulaştı.

"GELECEĞİ BELLİ OLUR OLMAZ FİYATLAR'

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Göksel Birsen, konut ve kiralardaki artışı değerlendirdi: "Geleceği belli olur olmaz fiyatlar yükselmeye başladı. Özellikle İstanbullular yatırım amaçlı talep gösteriyor. Son 1 yılda metrekare bazında konut fiyatları %59, kiralar ise %71 arttı."

İznik'teki bu fiyat yükselişi, sosyal medyada esprili bir dille gündeme taşındı.

