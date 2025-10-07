Papa 14. Leo Türkiye'ye ne zaman geliyor? İlk ziyareti Türkiye!

Katolik dünyası, uzun yıllardır beklediği tarihi bir ziyarete hazırlanıyor. Papa XIV. Leo, 27 Kasım'da Türkiye'ye adım atarak hem inançlar arası diyaloğu güçlendirecek hem de Orta Doğu'daki Hristiyanların karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekecek. Peki, Papa 14. Leo Türkiye'ye ne zaman geliyor? Detaylar haberimizde...

PAPA LEO TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELİYOR?

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa XIV. Leo, İtalya dışındaki ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Ziyaret, 27-30 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek ve İznik'teki Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü anısına düzenlenen etkinlikleri kapsayacak. Papa Leo, ziyaretinin ardından 30 Kasım - 2 Aralık 2025 tarihlerinde Lübnan'a geçecek.

PAPA LEO KİMDİR?

Papa XIV. Leo, asıl adıyla Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955'te Chicago, Illinois, ABD'de doğdu. Fransız, İtalyan ve İspanyol kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Augustinus Tarikatı'na mensup olan Papa Leo, 2015-2023 yılları arasında Peru'nun Chiclayo kentinde piskoposluk yaptı. 2023 yılında Kardinal olarak atanmasının ardından, 8 Mayıs 2025'te yapılan konklavda Papa XIV. Leo ismiyle Katolik Kilisesi'nin 267. papası olarak seçildi.

PAPA LEO KAÇ YAŞINDA?

Papa XIV. Leo, 14 Eylül 1955 doğumlu olup, 7 Ekim 2025 itibarıyla 70 yaşındadır.

PAPA LEO NERELİ?

Papa XIV. Leo, ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago şehrinde doğmuştur. Ayrıca, 2015 yılından itibaren Peru vatandaşıdır ve 2023'te Vatikan vatandaşlığına da kabul edilmiştir.

TÜRKİYE'DE HANGİ DİPLOMATİK TEMASLAR GERÇEKLEŞECEK?

Papa Leo'nun Türkiye ziyareti sırasında Ankara ve İstanbul'da diplomatik ve dini temaslarda bulunması bekleniyor. Özellikle Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelerek, İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü anısına düzenlenen etkinliklere katılacağı belirtiliyor.

PAPA LEO TÜRKİYE'YE NEDEN GELİYOR?

Papa XIV. Leo'nun Lübnan ziyareti, Orta Doğu'daki Hristiyan toplulukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve bölge barışına yönelik çağrılarda bulunmak amacı taşımaktadır. Ziyaretin, barışın köprülerini kurma amacını taşıdığı vurgulanmıştır.

PAPA LEO'NUN BARIŞ ÇAĞRILARI

Papa XIV. Leo, göreve başladığı günden itibaren barış, diyalog ve kardeşlik temalarını ön plana çıkarmıştır. "Vatikan, düşmanları bir araya getirme, yüz yüze konuşmaları ve birbirleriyle konuşmaları için her zaman hazırdır" diyerek, barış için çalışmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, "Savaş asla kaçınılmaz değildir. Silahlar susturulabilir ve susturulmalıdır, çünkü sorunları çözmez, sadece arttırırlar" şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

PAPA LEO'NUN ORTA DOĞU POLİTİKASI

Papa XIV. Leo, Orta Doğu'daki krizleri büyük bir endişe ile takip ettiğini belirterek, İsrail ve İran'a "sorumluluk ve akıl" ile hareket etmeleri çağrısında bulunmuştur. Nükleer tehditten uzak, daha güvenli bir dünya inşa etme taahhüdü ve adalet, kardeşlik ve ortak iyilik üzerine kurulu kalıcı bir barış inşa etmek için saygıya dayalı bir görüşme ve samimi bir diyalog yoluyla takip edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.