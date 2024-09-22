PAOK hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PAOK açılımı ne, PAOK ne demek? PAOK Yunan takımı mı?

1875 yılında İstanbul'un bir bölgesi olan Pera'da Hermes adıyla kuruldu ve Türk-Yunan Savaşı'nın etkisiyle tıpkı AEK ve Panionis gibi Yunanistan'a taşınmıştır. 1926 yılında kulübün taşındığı şehir Selanik'dir. PAOK hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PAOK açılımı ne, PAOK ne demek? PAOK Yunan takımı mı?

PAOK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

PAOK FC Yunanistan'ın Selanik kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Siyah-beyaz renklere sahip olan kulüp, maçlarını 29.800 kişilik Toumba Stadı'nda oynar. Takım şu anda Alpha Ethniki'de mücadele etmektedir.

1875 yılında İstanbul'un bir bölgesi olan Pera'da Hermes adıyla kuruldu ve Türk-Yunan Savaşı'nın etkisiyle tıpkı AEK ve Panionis gibi Yunanistan'a taşınmıştır. 1926 yılında kulübün taşındığı şehir Selanik'dir.

2019 yılında Yunanistan ligini namağlup şampiyon olarak tamamlamıştır.

PAOK Anlamı:"Konstantinopolislilerin Pan-Selanik Spor Kulübü" demektir.

Başarıları:

Yunanistan

• Super League (Yunanistan): (4)

• 1976, 1985, 2019, 2024

• İkinci: (10) 1937, 1940, 1973, 1978, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

• Kipello Ellados: (8)

• 1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019,2021

• Finalist: (14) 1939, 1951, 1955, 1970, 1971, 1973, 1977, 1978, 1981, 1983, 1985, 1992, 2014, 2022