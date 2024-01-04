Pankreas kanseri nedir? Pankreas kanseri neden olur?

Pankreas kanseri, erken evrede teşhis edilmesi zor olması nedeniyle genellikle ileri aşamada fark edilen bir hastalıktır. Ancak, doğru tedavi yöntemleri ve erken teşhis ile birlikte pankreas kanseriyle mücadele mümkündür. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli sağlık kontrolleri ve risk faktörlerini azaltıcı önlemler, pankreas kanseri riskini azaltabilir.

PANKREAS KANSERİ NEDEN OLUR?

Genetik Faktörler: Aile geçmişinde pankreas kanseri öyküsü olan bireylerde genetik yatkınlık, bu kanserin oluşum riskini artırabilir.

Sigara İçme: Sigara içmek, pankreas kanseri riskini önemli ölçüde artırabilir.

Şeker Hastalığı: Uzun süreli şeker hastalığı, pankreas kanseri riskini artırabilir.

Yaş ve Cinsiyet: 65 yaş ve üstü bireylerde, özellikle erkeklerde pankreas kanseri daha sık görülebilir.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ

Karın Ağrısı: Genellikle üst karın bölgesinde şiddetli ve sürekli bir ağrı hissi.

Kilo Kaybı: Aniden ve açıklanamayan bir şekilde kilo kaybı yaşanabilir.

Sarılık: Ciltte ve göz beyazlarında sararma, safra yollarının tıkanması nedeniyle olabilir.

İştah Kaybı: Halsizlik ve iştahsızlık hissi.

Mide Bulantısı ve Kusma: Sindirim sistemi sorunları nedeniyle mide bulantısı ve kusma görülebilir.

PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİ NASILDIR?

Cerrahi Müdahale: Erken evrede tespit edilen vakalarda, tümörün çıkarılması amacıyla cerrahi operasyonlar yapılabilir.

Radyoterapi: Yüksek enerjili ışınlar kullanılarak kanser hücrelerinin yok edilmesi veya büyümesinin kontrol altına alınması amaçlanır.

Kemoterapi : İlaçlar kullanılarak kanser hücrelerinin öldürülmesi veya büyümesinin kontrol altına alınması hedeflenir.

İmmünoterapi: Bağışıklık sistemini güçlendiren tedavi yöntemleri, pankreas kanseri tedavisinde de kullanılabilir.