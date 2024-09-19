P93 puanı ile nereler tercih edilir? P93 ne demek? P93 puan türü ne anlama geliyor?

Kpss 93 puan türü ne anlama geliyor, sorusu, sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tarafından en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. KPSS sınav sonuçlarında yer alan farklı puan türleri, adayların kafasının karışmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle adaylar P93 ne demek? Sorusunu ve P93 puanı ile nereler tercih edilir? Sorusunu gün içerisinde sıklıkla araştırıyorlar. Peki, P93 ne demek? P93 puanı ile nereler tercih edilir? P93 puan türü ne anlama geliyor?

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVLARI;

*KPSS – A Lisans mezunları için A grubu meslekler sınavı KPSS- P10, P93, P94, P120, P121,P122,P123,P124 puan türleri haricinde kalan puan türleri

*KPSS – B Lisans mezunları için B grubu meslekler sınavı KPSS- P3 puan türü.

*KPSS – B Önlisans ve Ortaöğretim mezunları için B grubu meslekler sınavı KPSS- P93 – 94 puan türü.

*KPSS – Din Hizmetleri ( Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim mezunları için B grubu meslekler sınavı KPSS- P122, P123, P124 puan türü)

*KPSS – Öğretmenlik ( Lisans mezunları için B grubu meslekler sınavı KPSS- P10, P120,P121 puan türü ) olmak üzere temelde beşe ayrılmaktadır.

B Grubu Lisans kadrolarına P3, B Grubu Ön Lisans kadrolarına P93, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kadrolara ise P94 puan türü ile atama yapılmaktadır. Bu puanlar 2 yıl geçerlidir.

P93 NE DEMEK?

P-93 Puanı, üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların katılabileceği KPSS önlisans sınavı sonrası oluşan puan türüdür. Önlisans KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır. Ancak alımlar her yıl yapılmaktadır.

P93 PUANI İLE NERELER TERCİH EDİLİR?

P93 puan türü ile tercih edilebilecek kurumlar aşağıda yer almaktadır.

• Belediyelerde zabıta memuru

• Kamu kurumlarında şöför

• Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur

• İşletmen & kontrolör

• Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

• Anbar memuru

• Hizmetli

• Kaloriferci

• Polis

• Astsubay

• Sekreter