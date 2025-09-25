Özlem Öz kimdir? Özlem Öz hakkında neden hapis talebi var?

Sosyal medya dünyasında son günlerde adı en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Özlem Öz, hakkında ortaya atılan "hapis cezası talebi" iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Genellikle yaptığı paylaşımlar, tarzı ve sosyal medyadaki etkileyici duruşuyla tanınan Özlem Öz, şimdi ise bambaşka bir sebeple merak konusu oldu. Fenomen ismin adının bir soruşturmayla anılması, hem takipçileri hem de kamuoyunun ilgisini çekti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZLEM ÖZ HAKKINDA NEDEN HAPİS TALEBİ VAR?

Sosyal medya dünyasının tanınan isimleri arasında yer alan Dr. Tayyar Taylan Öz ve eşi Özlem Altınok Öz, ciddi suçlamalarla yargı gündemine taşındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Kasım 2023 tarihinde çift hakkında çok sayıda ağır suçlama içeren bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Öz çifti, "Resmi belgede sahtecilik", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç örgütüne üye olma", "Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi suçlamalarla karşı karşıya.

Yürütülen soruşturmada sadece Tayyar ve Özlem Öz değil, aynı zamanda şirket ortaklarından İbrahim Karaorhanlı da şüpheli konumunda bulunuyor. Savcılık tarafından hazırlanan dosyada, üç isim için de özellikle "malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, suçlamaların delillerle desteklendiği, soruşturmanın somut bulgulara dayandığı ve kamu davası açılmasının gerekli olduğu vurgulanıyor. Bu gelişmeyle birlikte sosyal medyada sıkça paylaşımlarıyla bilinen Öz çifti, şimdi adli sürecin odağında yer alıyor.

TAYYAR ÖZ VE ÖZLEM ÖZ HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz, eşi Dr. Tayyar Taylan Öz ve şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı hakkında, "Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların, kozmetik ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden vergi kaçırdıkları iddia ediliyor. Hazırlanan iddianamede, söz konusu şirket aracılığıyla vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmediği, sahte faturalandırmalarla kamu zararına yol açıldığı ifade edildi. Savcılık, kamu zararının büyüklüğüne dikkat çekerek, bu suçun maddi delillerle desteklendiğini belirtti. Ancak soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, önemli bir detayı da ortaya koydu. Rapora göre, sanıkların herhangi bir suç örgütü kurma ya da yasa dışı bahis, kripto para ticareti gibi faaliyetlerle bağlantısına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Şirketin satışlarının büyük ölçüde e-ticaret yoluyla gerçekleştiği ve "sahte işlem" niteliği taşıyan net bir kanıtın bulunmadığı belirtildi. Sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları kesin bir dille reddederek, herhangi bir yasa dışı faaliyetin parçası olmadıklarını savundu. Ancak savcılık makamı, mevcut delillerin kamu davası açmak için yeterli olduğunu değerlendirerek yargılama sürecini başlattı. Davanın ilk duruşması, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak. Süreç, sosyal medya fenomenlerinin ticari faaliyetlerinin hukuki boyutunun sorgulandığı yeni bir örnek olarak dikkat çekiyor.

ÖZLEM ÖZ KİMDİR?

Özlem Lina Öz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan, geniş bir takipçi kitlesine sahip bir içerik üreticisidir. 1989 doğumlu olan Öz, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olduktan sonra sağlık alanında mesleki bir kariyer yerine sosyal medya dünyasında varlık göstermeyi tercih etmiştir.

Özellikle Instagram platformunda yaptığı aile yaşantısına dair paylaşımlar, anne kimliğiyle verdiği mesajlar ve tarzıyla dikkat çeken Öz, zamanla fenomen statüsüne ulaşmıştır. Eşi Op. Dr. Tayyar T. Öz ile birlikte zaman zaman sosyal medyada çift olarak da içerikler üretmektedir. 2021 yılından itibaren sosyal medya kitlesi hızla büyüyen Özlem Öz, son dönemde bazı polemikler ve eleştirilerle de adından söz ettirmektedir.

TAYYAR ÖZ KİMDİR?

1987 yılında Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleriyle bilinen Süleymanlı Kışla köyünde dünyaya gelen Dr. Tayyar Taylan Öz, çocukluk ve gençlik yıllarını bu mütevazı Anadolu köyünde geçirdi. Eğitime olan ilgisi ve azmi sayesinde, ilk ve orta öğrenimini köyde tamamladıktan sonra Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesi'nden başarıyla mezun oldu.

Üniversite giriş sınavında gösterdiği üstün başarı onu Türkiye'nin köklü tıp fakültelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne taşıdı. Tıp eğitimini burada tamamlayan Dr. Öz, hekimlik kariyerine adım attıktan sonra uzmanlık sınavı (TUS) ile İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü kazandı.

Zorlu ve yoğun geçen 5 yıllık uzmanlık eğitiminin ardından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı unvanını aldı. Uzmanlık sonrası mecburi hizmetini Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi'nde tamamlayarak Türkiye'nin sağlık sistemine katkıda bulunmaya devam etti.

Bugün hem tıp alanındaki mesleki yetkinliğiyle hem de sosyal medya içerikleriyle tanınan Dr. Tayyar Taylan Öz, özellikle sağlıkla ilgili bilgilendirici paylaşımları ve aile yaşantısına dair içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine hitap etmektedir.