Haberler

Transfer bitmek üzere! Juan, Göztepe'den dünya devine gidiyor

Transfer bitmek üzere! Juan, Göztepe'den dünya devine gidiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız ekibi Lille, Göztepe'nin Brezilyalı futbolcu Juan için İzmir ekibiyle yeniden görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

  • Göztepe, Juan transferi için Lille ile yeniden masaya oturdu.
  • Lille'nin ara transfer döneminde 18 milyon euroluk teklifi geri çevrilmişti.
  • Lille'in teklifini 20 milyon euroya çıkarması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte Göztepe’de yeni sezon planlamaları doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. İzmir temsilcisi, ilk olarak Heliton ile yollarını ayırırken ardından Efkan Bekiroğlu’nun sözleşmesini uzattı. 

JUAN İÇİN YENİDEN MASAYA OTURULDU

Göztepe ara transfer döneminde de görüşmeler gerçekleştirdiği Lille ile Juan transferi için yeniden masaya oturdu. Fransız temsilcisinin, sezonun tamamlanmasının hemen ardından İzmir takımıyla tekrar temas kurduğu öğrenildi. Ara transfer döneminde Lille’den gelen 18 milyon euroluk teklifi geri çeviren sarı-kırmızılıların, bu kez daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU SÜRÜYOR

Lille cephesinin henüz net bir yanıt vermediği ancak görüşmelerin olumlu sürdüğü belirtilirken, Fransız temsilcisinin teklifini 20 milyon euro seviyelerine çıkarması halinde transferin gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Brezilyalı futbolcu, bu sezon Göztepe formasıyla ligde 32 maça çıkarken, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

'Makam aracı' tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...

Kılıçdaroğlu'na ilk kez böyle sert yüklendi: Kılavuzu karga olanın...
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu

Bayramda kabusu yaşadılar! Birçok şehrimizden benzer görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samet Akaydin yeni takımına imza atıyor

Rizespor'dan ayrılmıştı, imzayı atıyor
Mardin'de yol verme kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

Trafikte vahşet anları kamerada! Ölü ve yaralılar var
İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı

Başbakanın kardeşi hakim karşısında! Suçlamalar çok ağır
Fenerbahçe'den Montella bombası

Fenerbahçe'den Montella bombası
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Akın akın geliyorlar! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?