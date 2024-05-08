Özlem Öz hamile değil mi? Özlem Öz ne zaman doğurdu?

Özlem Öz, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımların çoğunda karın şeklinin değiştiği konusunda bazı kesimler tarafından iddia edildi. Bu durum, sahte doğum iddialarının artmasına neden oldu. Peki, Özlem Öz hamile değil mi? Özlem Öz ne zaman doğurdu?

ÖZLEM ÖZ HAMİLE DEĞİL Mİ?

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün hamile olmadığı iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Özlem Öz hakkında sahte bir hamilelik yaşadığı, karın kısmına silikon göbek koyduğu, taşıyıcı anneye nakledildiği gibi iddialar konuşuluyor.