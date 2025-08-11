Özlem Kaymaz, sadece güzelliğiyle değil, aktif spor yaşamıyla da uzun yıllar gündemde kaldı. 1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries ise 2018 Miss Turkey yarışmasında ikinci olarak aile geleneğini sürdürdü. Özlem Kaymaz ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Özlem Kaymaz kimdir? Özlem Kaymaz kaç yaşında, nereli?

ÖZLEM KAYMAZ KİMDİR?

Özlem Kaymaz, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve eğitim hayatına Bahariye İlkokulu'nda başladı. 1984-1987 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü'nde milli yüzücü olarak birçok Türkiye rekoru kırdı ve şampiyonluklar elde etti. Daha 14 yaşındayken Marie Claire dergisinin kapağına çıkan ilk Türk genç olarak dikkat çekti. 1989-1991 yıllarında ise İstanbul Yelken Kulübü'nde milli windsurf sporcusu olarak kariyerine devam eden Kaymaz, 1990 Dünya Windsurf Şampiyonası'na katılan ilk Türk kadın sporcu olma başarısını gösterdi. Profesyonel spor kariyerini sonlandırmasının ardından çevresinin teşvikiyle Miss Turkey yarışmasına katıldı ve 1992 yılında Türkiye Güzeli seçilerek ülkesini Miss World'de temsil etti. 18 yaşında taç giyen Özlem Kaymaz, o dönemde 'İtalyan Liseli' ve 'Sörfçü Türkiye Güzeli' olarak anıldı. 90'lı yıllarda top model olarak yurtiçi ve yurtdışında birçok uluslararası defilede podyuma çıktı. 1997'de evlenen Özlem Kaymaz, eşinin memleketi Hollanda'ya yerleşti; 15 yılın ardından üç çocuğuyla birlikte Türkiye'ye kalıcı dönüş yaptı.

ÖZLEM KAYMAZ NERELİ?

ÖZLEM KAYMAZ KAÇ YAŞINDA?

