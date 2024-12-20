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Özlem Gürses neden gözaltına alındı, suçu ne?

Özlem Gürses neden gözaltına alındı, suçu ne?
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Gazeteci Özlem Gürses, "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alındı. Peki, Özlem Gürses neden gözaltına alındı?

Gazeteci Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'na 'IŞİD yapısı' şeklindeki skandal ifade kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Gürses gözaltına alındı. Özlem Gürses neden gözaltına alındı?

ÖZLEM GÜRSES NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'na 'IŞİD yapısı' şeklindeki skandal ifade kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Gürses gözaltına alındı.

ÖZLEM GÜRSES KİMDİR?

Gürcü kökenli bir anne ve Kırşehirli bir babanın kızı olarak Ankara'da doğdu. ilköğretim ve lise öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamladı. Ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne girmeye hak kazandı. Aynı bölümde yüksek şeref öğrencisi ve bölüm birincisi olarak ODTÜ Mimarlık Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Mimarlık Tarihi programında Yüksek Lisans yaparken geçirdiği bir trafik kazası onu İstanbul'a ve medya dünyasına taşıdı.

Özlem Gürses evlidir ve Uzay isimli bir çocuk annesidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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