Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye mi geçti sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için en güncel gelişmeleri derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni katılımlar olacak" açıklamasının ardından siyasi transfer iddiaları hız kazanırken, Özlem Çerçioğlu'nun adı bu tartışmaların merkezinde yer aldı. Peki, Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye mi geçti? İşte detaylar...

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinde istifa ederek AK Parti'ye katılacağı siyaset arenasında geniş yer bulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada, "Yarında partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN 6 İSİM AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği CHP tarafından da doğrulanırken, bugün 9 belediyenin AK Parti'ye katılacağı belirtildi. Buna göre, AK Parti'ye katılacak 9 belediyeden 6'sı CHP'den 2'si İYİ Parti'den bir ise bağımsız.

ÖZEL: EY TOPUKLAYAN EFE, O OYLAR CHP'YE VERİLDİ

Öte yandan Özgür Özel CHP'den AK Parti'ye geçecek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi.

Çerçioğlu'nun kendinden korktuğunu söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı: "Bu Topuklu Efe diye haksız unvanlar verdiğimiz kişi bunlardan korkarmış. Ya hapse atılacaksın ya AKP'ye katılacaksın, demişler. Aydın'da Nazilli Belediyesi İYİ Parti'den AKP'ye geçince 'O oylar Millet İttifakı'na verildi. Haram olsun' demişti. Ey topuklayan efe, o oylar CHP'ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun. Millet oylarını CHP'ye bastı. Şimdi siz bunu tehdit edip aldınız, buna tenezzül eden Erdoğan'a da teslim olan Özlem Çerçioğlu'na da yazıklar olsun. Ege bölgesinin tamamı CHP'de. Şirketleri batıyordu, kurtaracaklarmış. Bugün AKP şirketini kurtarır, ama bizden seni kimse kurtaramaz. Biz İngiliz donanması ile kaçanlardan değil düşmana 'Geldikleri gibi giderler' diyen Selanikli Mustafa Kemal'in partisiyiz. Bu milli irade hırsızlığına karşı Ege ayakta, Aydın ayakta. Ant olsun yine alacağız."

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

11 Ağustos 1968'de Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğan Özlem Çerçioğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamladı. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Resim-Konstrüksiyon Bölümü'nden mezun olan Çerçioğlu, üniversite eğitiminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza attı. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde aktif görev aldı ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalıştı.

Eğitime destek projeleri, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarının topluma kazandırılması ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde aktif rol oynadı. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Aydın milletvekili olarak seçildi ve 22. ile 23. dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı.

Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, aynı zamanda CHP Parti Meclisi üyeliğinde de bulundu.

2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçilen Çerçioğlu, 2014 yılında Aydın'ın büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek görevini 4. dönemde de sürdürmeye devam etmektedir.

Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, evli ve iki çocuk annesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.