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Özgür Özel'e destek sözü vermişti! Cemil Tugay karar değiştirdi

Özgür Özel'e destek sözü vermişti! Cemil Tugay karar değiştirdi
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CHP'de Özgür Özel'in yeni parti kurma kararının ardından gözlerin çevrildiği bağımsız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce dile getirdiği "Özgür Özel yeni parti kurarsa orada olacağım" sözlerine rağmen yeni oluşuma katılmayacağını açıkladı. Tugay, bir süre daha bağımsız olarak görevini sürdüreceğini ve belediye hizmetlerine odaklanacağını söyledi.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce Özgür Özel'in yeni partisine katılacağını açıklamasına rağmen, şu aşamada yeni oluşuma katılmayacağını ve bağımsız kalarak belediye hizmetlerine odaklanacağını belirtti.
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, partiden istifa ederek Özgür Özel liderliğindeki yeni oluşuma katılacağını resmen açıkladı.
  • İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Sevda Erdan Kılıç, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini yineledi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in yeni parti kuracaklarını resmi olarak ilan etmesi ve ardından partide başlayan istifa dalgası, yerel yönetimlerde de dengeleri hareketlendirdi. Daha önce CHP'den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren ve "Özgür Özel yeni parti kurarsa orada olacağım" açıklamasıyla bilinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın alacağı tutum merak konusu olmuştu.

"BİR SÜRE DAHA BELEDİYE HİZMETLERİNE ODAKLANACAĞIM"

Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Cemil Tugay, yeni parti sürecine dair mevcut duruşunu netleştirdi. Şu aşamada yeni oluşuma katılmayacağını belirten Tugay, "Bir süre daha bağımsız kalma ve belediye hizmetlerine odaklanma niyetindeyim" ifadelerini kullandı.

İZMİR MİLLETVEKİLLERİNDE FARKLI SEÇİMLER

Öte yandan Özgür Özel'in kararı sonrası İzmir siyasetinde ve milletvekilleri düzeyinde farklı saflaşmalar öne çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, partiden istifa ederek Özgür Özel liderliğindeki yeni oluşuma katılacağını resmen açıkladı. İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Sevda Erdan Kılıç ise yayımladıkları mesajlarla Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini yineledi.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Tugay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. 

Kaynak: Haberler.com
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