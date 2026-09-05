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Özgür Özel'den olay gaf: Kendi kurduğu partinin adını unuttu

Özgür Özel'den olay gaf: Kendi kurduğu partinin adını unuttu Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'den olay gaf: Kendi kurduğu partinin adını unuttu
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne’de vatandaşlara hitap ettiği sırada partisinin adını 3 kez “İYİ Parti” olarak söyledi. Yanındakilerin uyarısıyla hatasını fark eden Özel, “Müsavat Bey’e selam olsun. Bu da bizden olsun. YENİ Parti yerine bazen eski partimize dilimiz gidiyor. Bu sefer de Müsavat Bey’e güzellik oldu. Yanlışlıkla 3 kez söyledim, 3 üye İYİ Parti’ye, gerisi YENİ Parti’ye.” diyerek durumu esprili sözlerle toparladı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2 gün sürecek Trakya programı kapsamında Edirne’ye geldi. Kentte zeytin fidanı diken ve emeklilerle bir araya gelen Özel, daha sonra vatandaşlara seslendi.

PARTİSİNİN ADI YERİNE 3 KEZ “İYİ PARTİ” DEDİ

Özel, konuşması sırasında vatandaşlara YENİ Parti’ye üye olmaları yönünde çağrıda bulundu. Ancak bu sırada partisinin adı yerine 3 kez “İYİ Parti” ifadesini kullandı.

Yanında bulunanların uyarısı üzerine dil sürçmesini fark eden Özel, sözlerini düzelterek durumu espriye vurdu.

“BU SEFER DE MÜSAVAT BEY’E GÜZELLİK OLDU”

Özel, yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na da göndermede bulunarak şöyle konuştu: “Müsavat Bey’e selam olsun. Bu da bizden olsun. YENİ Parti yerine bazen eski partimize dilimiz gidiyor. Bu sefer de Müsavat Bey’e güzellik oldu. Yanlışlıkla 3 kez söyledim, 3 üye İYİ Parti’ye, gerisi YENİ Parti’ye.”

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakiki dünya Muammer ÇAKIR:

Siyasetle Partiyle alakası yok ki. İşleri güçleri alavere dalavere

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