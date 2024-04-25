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Özgür Özel yabancı dil biliyor mu, Almana biliyor mu, hangi dilleri biliyor?

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokalaşırken bir süre Almanca konuştu. Steinmeier, ''Perfect German'' sözleriyle Özgür Özel'i övdü. Peki, Özgür Özel yabancı dil biliyor mu, Almana biliyor mu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'le görüşmesinde bir süre Almanca konuştu. Özel'le tokalaşan Steinmeier, "Perferct German" diyerek övdü. Özgür Özel yabancı dil biliyor mu?

ÖZGÜR ÖZEL YABANCI DİL BİLİYOR MU?

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti ve 50 dakika sürdü.

CHP lideri Özel görüşmenin başında Steinmeier'le tokalaşırken bir süre Almanca konuştu. Steinmeier, "Perfect German" diyerek Özgür Özel'in Almancasını övdü.

Görüşmede, CHP heyetinde Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı. Steinmeier'e ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz eşlik etti.

Evli ve bir çocuk babası olan Özel, iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

Walter Steinmeier Özgür Özel Almanya Gündem Politika Dünya Haberler

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