Haberler

Özel, mutlak butlan kararının ardından İmamoğlu ile ilk kez görüştü

Özel, mutlak butlan kararının ardından İmamoğlu ile ilk kez görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Özel, kurultayın iptali kararının ardından Ekrem İmamoğlu ile ilk kez yüz yüze görüştü.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne gitti.

MUTLAK BUTLAN KARARININ ARDINDAN İMAMOĞLU İLE İLK GÖRÜŞME

Özel, mutlak butlan kararının çıkmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilk kez görüştü.

Özel ayrıca; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beykoz Belediye Başkanı Alaatin Köseler, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gezi Parkı davası hükümlüleri Can Atalay, iş insanı Osman Kavala, şehir plancısı Tayfun Kahraman ve gazeteci Merdan Yanardağ ile de görüştü.

Özel, 19 kişiyle yaklaşık 7 saat süren ziyaretlerin ardından Silivri’den ayrıldı.

Kaynak: ANKA
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli

CHP'nin eski liderinden 'yeni parti' açıklaması
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar

Aralarındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü

Cennet Adası cehenneme döndü! Dev tekne bir anda sulara gömüldü
Avrupa'nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti

Avrupa'nın dinmeyen utancı: Facianın kurbanları dualarla anıldı
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi