Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Babacan "Siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararlarıyla değil; üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir. Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez" ifadelerini kullandı.

BABACAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalar ve yargı kararları siyasetin ana gündem maddesi olurken, Babacan bu süreçte yargının siyaseti şekillendirme aracı haline getirilemeyeceğini söyledi.

"PARTİLERİ KİMİN YÖNETECEĞİ MAHKEME KARARIYLA BELİRLENEMEZ"

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararlarıyla değil; üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir. Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez” ifadelerini kullandı.

“HUKUKİ GÜVENLİK YOKSA ÜLKE ZARAR GÖRÜR”

Türkiye’nin hukuki güvenliğe ve demokratik rekabete ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Babacan, “Türkiye’nin ihtiyacı hukuki güvenlik, demokratik rekabet ve sandık iradesine saygıdır. Hukukta öngörülebilirlik yoksa demokrasi de ekonomi de ülke de zarar görür” değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerinden peş peşe gelen açıklamalarla birlikte CHP kurultayına ilişkin karar siyasetin en sıcak başlıklarından biri haline gelirken, Babacan’ın açıklamaları da dikkat çekti. DEVA Partisi lideri daha önce katıldığı televizyon programlarında da “mutlak butlan” tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, siyasette yargı müdahalesi tartışmalarının demokrasiye zarar verdiğini savunmuştu.

MUHALEFETTEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Kararın ardından çok sayıda muhalefet partisinden CHP’ye destek mesajları gelirken, hukukçular ve siyasi çevrelerde de “yargının siyasete müdahalesi” tartışmaları gündeme taşındı. Özellikle muhalefet cephesinde, siyasi partilerin iç işleyişine ilişkin kararların sandık ve parti iradesiyle şekillenmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapılıyor.

Erdem Aksoy
