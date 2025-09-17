Özgü Namal kimdir? Kıskanmak Seniha kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan "Kıskanmak" dizisi, oyuncu kadrosuyla da gündemde. Dizide önemli bir rol üstlenen Özgü Namal, hem performansıyla hem de hayat hikayesiyle izleyicilerin merakını uyandırdı. Özellikle "Kıskanmak" dizisindeki Seniha karakteriyle dikkat çeken Namal hakkında, "Özgü Namal kimdir?", "Kıskanmak Seniha kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Nereli?" gibi sorular sıkça araştırılıyor. Özgü Namal ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Özgü Namal, tam adıyla Melahat Özgü Namal, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş deneyimli bir oyuncudur. Sanata olan ilgisi çocuk yaşlarda başladı ve 14 yaşında Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım attı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı ve sonrasında televizyon ve sinema dünyasında önemli roller üstlendi.

"Kurtlar Vadisi" dizisindeki Elif karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Aynı zamanda birçok ödül kazanarak oyunculuk kariyerini taçlandırdı. Hem dizilerde hem de filmlerde başarılı performanslar sergiledi. Özgü Namal, 2000'li yıllardan itibaren Türk televizyonunun en önemli ve sevilen oyuncularından biri haline geldi.

ÖZGÜ NAMAL KAÇ YAŞINDA?

Özgü Namal, 1978 doğumludur. 2025 itibarıyla 47 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine 14 yaşında başlayan Namal, yaklaşık 30 yıldır sahnelerde ve ekranlarda izleyicilerle buluşmaktadır.

ÖZGÜ NAMAL NERELİ?

Özgü Namal, İstanbul doğumludur. Çocukluğu Üsküdar, Bağlarbaşı, Kuzguncuk ve Nakkaştepe gibi İstanbul'un çeşitli semtlerinde geçti. Eğitim ve kariyer hayatını da İstanbul'da sürdürmüştür.

ÖZGÜ NAMAL KARİYERİ

Özgü Namal'ın kariyeri tiyatro ile başladı. 1997'de Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunları oynayarak profesyonel sahnelere ilk adımını attı. 1998 yılında "Affet Bizi Hocam" dizisi ile televizyon dünyasına geçti. Konservatuvar eğitimi süresince "Karete Can" ve "Yeditepe İstanbul" gibi dizilerde rol aldı. 2002'de "Sır Çocukları" filmiyle "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

2000'lerin başında "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Elif rolüyle büyük çıkış yakaladı. 2009 yılında "Hanımın Çiftliği" dizisiyle başrol oynadı ve televizyon dünyasında önemli bir yer edindi. Ayrıca birçok başarılı filmde rol aldı ve çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. Aldığı ödüller ve geniş oyunculuk yelpazesiyle Türk sanat dünyasında saygın bir konuma sahip oldu.

Kariyeri boyunca tiyatro, dizi ve sinema alanlarında çok sayıda projede yer aldı, farklı karakterleri başarıyla canlandırdı. Aynı zamanda televizyon programlarında jüri üyeliği yaptı ve reklam filmlerinde rol aldı. Özel hayatında da aktif olan Özgü Namal, oyunculuk kariyerini dengeli ve başarılı şekilde sürdürüyor.