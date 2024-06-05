Özel sektöre Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı idari tatil mi, resmi tatil mi?

2024 yılı Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Özel sektöre Kurban bayramı tatili kaç gün ve kurban bayramı tatili idari izinli mi sayılacak merak ediliyor. Kurban Bayramı özel sektöre kaç gün tatil olduğu araştırılıyor. Kurban bayramı idari tatil mi, resmi tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

ÖZEL SEKTÖRE KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda tatil, idari izinle birlikte 9 güne uzatılmıştı. Bu idari izin, 657 sayılı kanun kapsamındaki devlet memurları için geçerlidir ve özel sektörü kapsamaz. İdari izin ilan edilmesi durumunda, bayram tatili memurlar için 9 gün sürecektir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe Günü: 15 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı Tatili: 20 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı Tatili: 21 Haziran Cuma

Kurban Bayramı Tatili: 22 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı Tatili: 23 Haziran Pazar