Özel "Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' diyen kadın partide çikolata dağıtıyor" dedi, jet yanıt geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki liderlik ve yönetim krizinde sular durulmuyor. 24 Mayıs Pazar günü mahkeme kararının ardından polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu ekibinin, binadaki ilk anlarında çikolata yiyerek kutlama yaptığı anlar kameralara yansımıştı. Bu görüntüler parti içinde tartışma yaratırken, Özgür Özel konuyu TBMM kürsüsüne taşıyarak sarsıcı bir iddia ortaya attı.

ÖZEL: O KARİKATÜRÜ ÇİZEN ÇİKOLATA DAĞITIYOR

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, genel merkezdeki çikolata dağıtma görüntülerine çok sert tepki gösterdi. Görüntülerdeki kişinin Yeni Akit gazetesinde çıkan tartışmalı bir içeriğin sahibi olduğunu ileri süren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Canımız Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün, Yeni Akit Gazetesi'nde 'Çarpıldı' diye dalga geçen karikatürü çizen kadın, bugün babaevinde çikolata dağıtıyor."

GÜLŞAH ALYANS'TAN JET YANIT: HİÇBİR KARİKATÜRÜM YOK

Özgür Özel'in bu ağır suçlamasının ardından, görüntülerde çikolata dağıtan kişi olduğu belirtilen Gülşah Alyans sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'i de etiketleyerek bir açıklama yapan Alyans, karikatürist olduğu iddiasını kesin bir dille reddetti.

Alyans, paylaşımında Özel'e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir karikatürüm yok. Yalan haberde üzerinize yok. 'Allah Ferdi başkanımıza rahmet eylesin' demekten başka paylaşımım yok. Twitter hesabım Kasım 2025'te açıldı. Fakat sizin rahat yatacak yeriniz yok. Nefret yaymaya devam edin."

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2024 tarihinde Yunusemre ilçesindeki evinin havuzunda bulunan makine dairesindeki arızayı kontrol etmek isterken trajik bir şekilde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Zeyrek'in vefatının ardından Yeni Akit gazetesi "Çarpıldı" ifadesiyle bir karikatür yayınlamış ve o dönem kamuoyunda ve siyaset arenasında büyük bir infiale neden olmuştu.

