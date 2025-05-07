Özden Özdoğan kimdir? Özden Özdoğan kaç yaşında, nereli?

Özden Özdoğan kaç yaşında, nereli? 1990 yılında İstanbul'da doğan Özden Özdoğan, 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Özden Özdoğan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Birçok kişi, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelen Özden Özdoğan'ın ne iş yaptığı, kaç çocuğu olduğu araştırılıyor. Peki, Özden Özdoğan ne iş yapıyor, kaç çocuğu var ve sosyal medyada neden bu kadar popüler? İşte detaylar...

ÖZDEN ÖZDOĞAN KİMDİR?

Özden Özdoğan, İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Eğitimini İngiltere'nin Londra şehrinde tamamladıktan sonra sosyal medya dünyasına adım atmıştır. Annelik üzerine içerikler üreten Özdoğan, zamanla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış ve markalarla iş birlikleri yapmaya başlamıştır.

Eşi Ahmet Özdoğan ile birlikte 2019 yılında "Hepsigiy" adlı kadın giyim markasını kurmuştur. Bu marka üzerinden online satış yapmaya başlayan çift, e-ticaret sektöründe de başarılı bir girişime imza atmıştır.