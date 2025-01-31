Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra aile problemleriyle de adından sık sık bahsettiren ünlü oyuncu Özcan Deniz, bu kez aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile gündeme geldi. Özcan Deniz'in ağabeyine yönelik sözleri merak uyandırırken, ikili arasındaki gerilimin sebebi de araştırılmaya başlandı. Peki, Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasında ne oldu? İşte, olaya ilişkin merak edilen her şey…

ÖZCAN DENİZ VE ABİSİ ARASINDA NELER OLDU?

Dün yaptığı sosyal medya paylaşımı sırasında 'X' ve 'YouTube' hesaplarının elinden alındığını duyuran ünlü oyuncunun ardından ağabeyi Ercan Deniz ise Özcan Deniz'e dava açtığını açıkladı.

Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz

Canlı yayını esnasında 'Gel Konuşalım' programına bağlanan Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz hakkında "Aslında hiç yapmayacağım dediğim şey bu. Özcan bey, sürekli kendi sayfasından bir şey yayınlıyor. Ben ikaz etmiştim yayınlamama diye. Ailemizin en küçüğü 45 yaşında. Sürekli televizyonlarda Özcan Deniz ailesine baktı. Bakın Özcan Deniz'in hesabına ailesinden kime para gönderiyormuş? Ben kendime bakabilecek bir insanım. Bu demek değildir ki Özcan Deniz bana bakıyor, çocuklarıma bakıyor. Kimsenin gelip Özcan'dan para istediği de yok. Özcan bey evlendiğinde sonuna kadar yanındaydım. 19 yaşında Almanya'ya gitti, 25 yaşında geldi. O zamana kadar aileye kim bakıyordu peki? Özcan Deniz'in kazancının yüzde 15'ini almış olsam benim servetim olmuş olurdu. Özcan Deniz'in hep menajeri vardı. Ben ağabeyi olarak destek oluyordum. Evlendikten sonra Samar'ın Özcan'ın yanında yaptırım gücü yoktur. Samar etkin biri değil, onu dikkate bile almıyorum. Şirketler kız kardeşimin üzerindeydi. Ben Özcan Bey için doğru olanı yapmaya gayret gösteriyorum. Bir anda 150 milyonumu ağabeyim çaldı diye konuşmaya başladı." şeklinde konuştu.

Özcan Deniz ve Ercan Deniz

AİLEDE KİMSE KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR!

Sözlerine "150 milyonum çalındı diye başladı. Sonra şirkete kendi ekipleri geldi, şirkete borçlu çıktı bu sefer. Sonra kusura bakma kardeşim çalışamayacağız dedim. Özcan beyin sadece dizideki karakterlerinden dolayı Özcan Deniz diyoruz. Evliliğini bile bir sene yönetememiş birinden bahsediyorum." şeklinde devam eden Ercan Deniz, "Eşini yanına alıyor başkası da yok diyor o zaman sen aileni silmişsin. Hiçbir aile birbirleriyle görüşmüyor. Bugüne kadar bana para verdiğini ispatlasın. Samar hanımın ailede söz hakkı bile yoktur. Ben Özcan beyle kavga ederken Samar yemek paylaşıyor. Ailede kimse kimseyle görüşmüyor. Özcan'ın bu yaptığı durumdan dolayı aile diye bir şey kalmadı. Mahkeme şubat ayında…" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz eşi ve oğlu

ÖZCAN DENİZ, ERCAN DENİZ'İ TEHDİT Mİ ETTİ?

Ercan Deniz, açıklamaları esnasında "Özcan Deniz beni hayranlarına linç ettirmekle tehdit etti." diyerek izleyenleri hayrete düşürürken Özcan Deniz ise tepkisini sosyal medya hesaplarından gösterdi.

Özcan Deniz

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Özcan Deniz, eşi ve çocuğuyla olan fotoğrafını yayınlayarak adeta ailesine rest çekti. Özcan Deniz; "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim. Canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir." ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz'in paylaşımı