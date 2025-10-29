Haberler

Ozbi kimdir? Şarkıcı Ozbi kaç yaşında, nereli, şarkıları hangileri?
Rap müziğin güçlü sesi Ozbi, sahne adıyla tanınsa da gerçek adı Onur Dursun. İstanbul'un Kâğıthane semtinde dünyaya gelen ve aslen Erzincanlı bir aileden gelen sanatçı, genç yaşta müziğe yönelerek kendine özgü bir tarz yaratmıştır. Peki, Ozbi kimdir? Şarkıcı Ozbi kaç yaşında, nereli, şarkıları hangileri?

Türkiye rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Ozbi, hem sözleriyle hem de duruşuyla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Gerçek adı Onur Dursun olan sanatçı, İstanbul doğumlu ve Erzincan kökenli. Genç yaşta müziğe ilgi duymaya başlayan Ozbi, özellikle toplumsal konuları ele alan şarkılarıyla tanınıyor. Peki, Ozbi'nin yaşı, memleketi ve en popüler şarkıları neler? Merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

OZBİ KİMDİR?

Ozbi, gerçek adıyla Onur Dursun, 30 Ocak 1986'da İstanbul'da doğmuş bir rap sanatçısı ve söz yazarıdır. Kâğıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde dünyaya gelmiş olan Ozbi, aslen Erzincanlıdır. Rap müziğe olan ilgisi 14 yaşında başlamış ve genç yaşta bu alanda kendini geliştirmiştir.

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü yarıda bırakan sanatçı, oyunculuk eğitimi almak için Craft Tiyatro'ya yönelmiştir. Kariyerinde önemli bir dönüm noktası Gezi Parkı olayları sırasında yayınladığı "Asi" isimli parçasıdır.

İlk solo albümü Halk Edebiyatını 2014 yılında çıkaran Ozbi, daha sonra Gülce Duru ile birlikte Rakılı Live serisini başlatmıştır. Şanışer'in organize ettiği ve birçok sanatçının yer aldığı Susamam projesinde yer alarak sosyal içerikli çalışmalara da imza atmıştır. Sanatçının müziğinde toplumsal konular, şiirsel anlatım ve deneysel çalışmalar ön plana çıkar.

OZBİ KAÇ YAŞINDA?

Ozbi, 30 Ocak 1986 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

OZBİ NERELİ?

Ozbi, İstanbul doğumludur; doğduğu semt Kâğıthane'nin Nurtepe Mahallesi'dir. Ailesi ise Erzincan kökenlidir.

OZBİ'NİN ŞARKILARI

Ozbi'nin müzik kariyerinde hem solo hem de iş birlikleriyle birçok önemli eser bulunmaktadır. Öne çıkan bazı şarkıları ve albümleri şunlardır:

Solo Albümler:

  • Halk Edebiyatı (2014)
  • Serserilik ve Şiir (2018)
  • Dünya'm 20:24 (2020, yeni doğan kızı için özel)
  • Rakılı Live Serisi:
  • Rakılı Live 1 (2016)
  • Rakılı Live 2 (2017)
  • Rakılı Live 3 (2020)
  • Önemli İş Birlikleri ve Parçalar:
  • "Asi" (Gezi Parkı dönemi)
  • Şanışer'in Susamam projesinde yer almıştır (2019)
  • Murathan Mungan ile birlikte "Gecenin Eldiveni" (2020 Model albümünde)

Ozbi'nin müzik tarzı genellikle toplumsal mesajlar içeren rap ve şiirsel sözlerden oluşur. Hem bireysel hem de iş birlikleriyle önemli projelerde yer almış, kendine has bir anlatım tarzı oluşturmuştur.

