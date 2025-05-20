Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ne paylaştı, neden tepki gördüler?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ne paylaştı, neden tepki gördüler?
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ne paylaştı, neden tepki gördüler? Son günlerde sosyal medyanın gündemine oturan bu soru, özellikle Gazze'de yaşanan trajik olayların gölgesinde büyük yankı uyandırdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı "Ben Gideon'un Savaş Arabaları" adlı kara harekâtı sürerken, yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi dünya genelinde infiale yol açtı. Tam da bu süreçte "Uzak Şehir" dizisinin başrollerini paylaşan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın, Coca-Cola reklamında yer alması sosyal medyada ciddi eleştirilerin hedefi oldu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın ne paylaştığı ve neden tepki gördüğü geniş kitlelerce araştırılıyor. Peki, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ne paylaştı, neden tepki gördüler?

OZAN AKBABA VE SİNEM ÜNSAL NE PAYLAŞTI?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın tepki çeken paylaşımı, sosyal medyada Coca-Cola iş birliğine dair içerikleri oldu. Birçok kullanıcı, iki oyuncunun reklam filminde rol almasını, "soykırım sürerken duyarsızlık göstergesi" olarak yorumladı. Özellikle Coca-Cola'nın, İsrail ile olan ticari ilişkileri nedeniyle boykot listelerinde yer alması, bu tepkileri artırdı.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ne paylaştı, neden tepki gördüler?

Sosyal medyada yapılan yorumlarda şu ifadeler dikkat çekti:

"Böyle bir zamanda yapılacak iş mi?"

"Soykırım sürerken sessiz kalıp reklam yapmak vicdana sığar mı?"

"Bu diziye dair paylaştığım her şeyi sildim."

"Dünya boykot yaparken vicdanını kaybedenler..."

"Gerçekten çok yazık, hiç yakışmadı."

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ne paylaştı, neden tepki gördüler?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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