Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve uygun donör bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan üzen haber geldi. Umut Özkan yaptığı açıklamada, "Karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz." dedi.

  • Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın karaciğer donör testi olumsuz sonuçlandı.
  • Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor ve karaciğer nakli için uygun donör bekliyor.

Geniş Aile, Oflu Hoca, Emret Komutanım, Cenazemize Hoş geldiniz, Aile Terbiyesi ve Adalet başta olmak üzere birçok dizi ve filmde rol alarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi görüyor.

UFUK ÖZKAN'IN KARDEŞİNİN DONÖR TESTİ OLUMSUZ ÇIKTI

Durumu ağırlaşınca 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Özkan karaciğer nakli için uygun döner beklerken, 50 yaşındaki başarılı oyuncunun kardeşi Umut Özkan'dan üzücü haber geldi. Özkan, donör testinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle, "kan vererek yardımcı olmak istiyorum" diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır.

İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim.

"UMUDUMUZU VE İNANCIMIZI ASLA KAYBETMİYORUZ"

Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak... Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü. Abim Ufuk Özkan da herkese canı gönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi."

