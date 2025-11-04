Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı

Bir döneme damgasını vuran "Adını Feriha Koydum" dizisindeki performansıyla büyük çıkış yakalayan Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenerek Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti. Oyunculuk kariyerine ara veren Ateş, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'deki hayranlarıyla iletişim kuruyor.

Son olarak Instagram hesabında paylaştığı bir video ile gündeme gelen Ateş, yaşadığı sitede bir timsahın dolaşırken yakalandığını duyurdu.

"ŞİMDİ DOĞAYA GERİ BIRAKILACAK"

Ceyda Ateş, paylaştığı videoda olayı şu sözlerle anlattı, "Bizim sitede gezerken yakalamışlar, şimdi uzakta doğasına geri bırakılacak.Baya büyük bir timsahtı." Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok takipçisi, "ABD'de yaşamın tehlikeli yanları" yorumlarında bulundu.