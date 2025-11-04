Haberler

Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı

Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı Haber Videosunu İzle
Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Ceyda Ateş, eşi Buğra Toplusoy ile birlikte yaşadığı ABD'deki evinin bulunduğu sitede yaşanan şaşırtıcı bir olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü isim, sitede bir timsahın yakalandığını paylaşarak, "Baya büyük bir timsahtı" ifadeleriyle yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

  • Ceyda Ateş'in yaşadığı sitede bir timsah yakalandı.
  • Timsah doğaya geri bırakılacak.

Bir döneme damgasını vuran "Adını Feriha Koydum" dizisindeki performansıyla büyük çıkış yakalayan Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenerek Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti. Oyunculuk kariyerine ara veren Ateş, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'deki hayranlarıyla iletişim kuruyor.

Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı

Son olarak Instagram hesabında paylaştığı bir video ile gündeme gelen Ateş, yaşadığı sitede bir timsahın dolaşırken yakalandığını duyurdu.

"ŞİMDİ DOĞAYA GERİ BIRAKILACAK"

Ceyda Ateş, paylaştığı videoda olayı şu sözlerle anlattı, "Bizim sitede gezerken yakalamışlar, şimdi uzakta doğasına geri bırakılacak.Baya büyük bir timsahtı." Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok takipçisi, "ABD'de yaşamın tehlikeli yanları" yorumlarında bulundu.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...

Olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz

Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz
Çöken binada ailesini kaybeden Dilara'ya acı haber verildi

Kabus gecesinden sağ çıkan Dilara'ya acı haber verildi
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Özel hastanede skandal! Ahsen Bebek'in kafatasında kırık tespit edildi

Ahsen Bebek'e ne oldu? Korkunç gerçek adli tıp raporunda ortaya çıktı
Listede TOGG da var! İşte 2025'te en çok satılan 10 otomobil markası

10 ayda kaç adet TOGG satıldı? İşte merak edilen rakam
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM'den dikkat çeken Demirtaş hamlesi
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma

Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı

Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.