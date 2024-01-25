Oyun nickleri: Şekilli oyun nickleri, Güzel oyun nickleri nelerdir? Online oyunlar için en güzel oyun nickleri nelerdir?
Online oyunlarda güzel bir oyun nicki belirlemek çok önemlidir. Nickinize göre ün kazanabilir ve rütbe yükseldikçe nickinizle anılabilirsiniz. Bu yüzden ilk hesap açarken çok iyi, kendimize özel, unique bir nick belirlememiz gerekir. Peki, en güzel oyun nickleri nelerdir? Şekilli oyun nickleri, güzel oyun nickleri, Metin2, Silkroad, Knight, LoL, Valorant, CS:GO vb. oyun nickleri nelerdir?
En iyi oyun nickleri nelerdir? Oyun nicki nasıl belirlenir? Kendimize özel şekilli oyun nicki nasıl oluşturabiliriz? Şekilli oyun nickleri nereden yapılır? En iyi oyun nickleri ve anlamları nelerdir? Oyun nickleri ne anlamlara geliyor? En beğenilen oyun nickleri ve Türkçe anlamları nelerdir? Online oyunlar için birbirinden güzel, hiçbir yerde yazmayan oyun nickleri sizlerle...
KENDİMİZE ÖZEL OYUN NİCKİ NASIL OLUŞTURABİLİRİZ?
Hepimiz kendimize özel, yaratıcı, hiç bir kimsede olmayan nick belirlemek isteriz. Sonuçta aynı nicki birçok oyuncu kullanabiliyor. İşte bu yüzden nadir bir nick belirlemeli ve oyunlarda bu nick ile ilerlemeliyiz. Peki kendimize özel en iyi nicki nasıl belirleriz şimdi kısaca maddeler halinde anlatalım.
1) İlgi alanlarınıza odaklanın
Diyelim ki sıkı bir anime takipçisisiniz. Bu animeden bir karakterin ismini kendi nickinize ilave edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, mesela Naruto animesinde "İtachi" karakterini seviyorsunuz diyelim. İsminiz de Furkan olsun. Nick oluşturmak isterseniz "Furtachi" veya "Furkchi" vb. tarzda hem sevdiğiniz karakter hem de kendi isminizin karışımı bir nick oluşturabilirsiniz. Tabii ki bu tamamen örnekti.
2) Yabancı dillerden nick alınabilir
Bir nick oluştururken yabancı dilleri de kullanabilirsiniz. Mesela İspanyolca ve İngilizce karışık bir nick oluşturabilirsiniz. Örneğin 'Savaşçı' kelimesi İspanyolca'da "Guerrero" demektir. Mesela bu nickin sonuna 'yal' eki getirebilirsiniz. Yani İngilizce 'Royal' kelimesi ile birleştirerek bir nick oluşturabilirsiniz. Royal, kraliyet demektir. Nickimiz "GuerroRoyaL" bu tarz olabilir. Tabi bu sadece bir fikir. Farklı dillerle harmanlanmış bir nick oluşturabilirsiniz.
3) Sayı ve harf karışımı yapabilirsiniz
Nickinizi sadece harf değil rakamlarla karışım yapabilirsiniz. Mesela "Dehşet" diye bir nick kuracaksınız diyelim. Bunu "D3H53T" vb. şeklinde oluşturabilirsiniz.
4) Memleketinizin plaka kodu ile nick oluşturabilirsiniz
Mesela Sivaslısınız diyelim. O zaman "Kangal58" veya "Sivasli58" vb. tarzda bir nick oluşturabilirsiniz. Ya da Düzcelisiniz diyelim. O zaman "Düzceli81" veya beğendiğiniz bir nickin sonuna 81 koyabilirsiniz.
Şimdi birbirinden güzel, hiçbir yerde olmayan oyun nicklerine geçelim. Oyun nickleri tavsiyesi ve önerileri aşağıda...
EN GÜZEL OYUN NİCKLERİ
Hyper = Aşırı
LookMaNn
Warrior_Hero = Kahraman savaşçı
Sniper = Keskin nişancı
Nightmare = Kabus
SariyerLee
B0RUT0o
OneShot = Tek atış (Özellikle tek atan AWP'ciler için bu nick oldukça güzel)
HeadShot = Kafadan vuruş (Bu da aynı şekilde CS oyunu için güzel bir nick)
FreeZer = Dondurucu
Trigger = Tetikleyici
Bloody = Kanlı
Diamond = Elmas
IstanBlue
ZeuS
HaDeS
Faker = Numaracı
Rooster = Horoz
AloneWolf = Yalnız Kurt
Madara
Rookie = 'Çaylak' anlamına gelmektedir.
Danilo
Fearless = 'Korkusuz' anlamına gelmektedir.
Shadowen = 'Shadow' gölge anlamına gelmektedir.
Justice = Adalet
NoName = İsimsiz
TekAtar
Amaterasu = Naruto animesindeki Uchiha İtachi'nin en önemli jutsusu.
Sukuna = Jujutsu Kaisen animesinde bir karakter.
SubSet = Alt küme
Dattebayo = Naruto animesinde baş karakterin sürekli söylediği bir kelime, tam bir karşılığı bulunmuyor.
CokAxi = 'Ax' balta anlamına gelmektedir. Kelime oyunlarıyla güzel bir nick oluşturabilirsiniz.
H4K4N
Manipulle
Canary = Kanarya
SunnySun = 'Sunny' kelimesi güneşli anlamına gelmektedir.
Dangerous = Tehlikeli
Wizard = Büyücü demektir. Eğer isminiz Arda ise 'Wizarda' nickini kullanabilirsiniz.
Lion = Aslan
Eagle = Kartal
B4TM4N
Immortal = Ölümsüz anlamına geliyor.
Fu4T = İsminiz Fuat ise bu nick tam size göre. Bu tarz kendi isminizle ilgili nickler oluşturabilirsiniz.
Desert = Çöl
Booler
ŞEKİLLİ OYUN NİCKLERİ
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İLGİNÇ OYUN NİCKLERİ
Sooper = Bu tarzda aynı sesli harfleri yan yana getirerek anlamsız da olsa bir nick oluşturabilirsiniz.
Soldier = Asker
SmurfBoy
SpiderKing
Galaxy
Atraction
Revenge = 'İntikam' anlamına gelmektedir.
M4R5 = Mars şeklinde şekilli bir nick belirleyebilirsiniz.
Magenta = Eflatun
Sparrow = 'Serçe' anlamına geliyor.
Golden_Bear = Altın ayı anlamına geliyor.
SealOfMoon = Ay mührü demektir. Silkroad oynayanlar için güzel bir nick diyebiliriz.
Hurricane = 'Kasırga' anlamına geliyor.
ViP
Shekil = Bu tarz şekilli nickler yapılabilir.
Beta = Beta veya ßeta şeklinde oluşturabilirsiniz.
$4M = Şekilli Şam nicki oluşturabilirsiniz.
METİN2, SİLKROAD VE KNİGHT ONLİNE İÇİN OYUN NİCKLERİ
KoseBey
Shaman
Slient
BadMan
Gravity15
Istanblue
Dragon
ALoNeDaRK
AloneWolf
Kangal58
ByKral
ZeuS
FreeZee
EndLessLove
Lower
BatuhanBey
YouJin
Watch4em
MaDaRa
Furkanovic
BatuBey
Hakan
LookMaNn
Danilo
DanzaKuduro
FearleSs
Itachi
UchihaSasuke
UzumakiNaruto
BorutOo
oOoOo
Muzikally
WarriorHero
Nightmare
Rooney
EdiLee
SariyerLee
Diamond
TekAtan
SealofMoon
GoldenArrow
CS GO (COUNTER STRİKE) OYUN NİCKLERİ
Dropout
ScoRp1oN
Crazy-AWP
Ripper
Painking
Leonidas
VileHero
Predator
Freaky Ratbuster
NeoGermal
FireBrang
Engbers Exypk
fastranker
FeelSpirit
Sydra
Deadeye
Pyro
the Foursev
OxyGeN : Oksijen
ALoNeAnGeL : Yalnız melek
ALoNeDarK : Yalnız karanlık
HeadShoot = Tek atar
DoM!n4T3
Skive
-epiNeFrin^-
Boomstick
Shankar
LEAGUE OF LEGENDS VE VALORANT OYUN NİCKLERİ
Z3D
Yasu0o0
Dizzy
Revenge
Nemesis
OldSchool
Realwest
Faker = Dünyaca ünlü orta koridor oyuncusunun nicki
OneShooter
Patates
MoonWaLker
Trapface
Okeanos
Turşu
Thanatos
Mars10
GameKinq
Neptun
Dunyali
Tetrist
4Justice
SunSet
TeaMMasteR
Trapface
Thanatos
Woodpecker
Joker
RakipUs
SLayer
TheArk
TheAFK
DePiedra
NightWish
Miley Dryus
Daphro
TearsFears
GoldenArrow
GreenArrow
AdrenaLiN
Poine
Literary
Klassioriz