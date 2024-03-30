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Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? 31 Mart Pazar günü oy verme saati kaç?

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Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik oy verme saatlerine ilişkin kararları belli oldu. Peki, Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? Detaylar!

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? 31 Mart Pazar günü oy verme saati kaç?

Kararda, oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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