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ÖSYM KPSS sınav sonuç sayfası için TIKLAYINIZ! ÖSYM sınav sonuç sorgulama ekranı açıldı mı (TIKLA - ÖĞREN)?

ÖSYM KPSS sınav sonuç sayfası için TIKLAYINIZ! ÖSYM sınav sonuç sorgulama ekranı açıldı mı (TIKLA - ÖĞREN)?
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 15 Eylül'de yapılan KPSS ortaöğretim oturumunun ardından, adaylar sınav sonuçlarına odaklandı. ÖSYM sınav sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? ÖSYM KPSS sınav sonuç sayfası için TIKLAYINIZ!

Kpss ortaöğretim sınavına katılan adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından gözlerini Lise KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı KPSS ortaöğretim sınav sonuç tarihine çevirdi. ÖSYM KPSS sınav sonuç sayfası için TIKLAYINIZ! ÖSYM sınav sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

ÖSYM SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

2024 Lise KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 4 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

Lise KPSS sonuçları, 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacaktır. Henüz sonuçlar açıklanmadı. Adaylar belirtilen tarihte ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçları kontrol edebilecek.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS ortaöğretim takvimiyle birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ORTAÖĞRETİM KPSS NEDİR?

Ortaöğretim KPSS, ortaöğretim mezunu adayların katıldığı bir sınavdır. Ortaöğretim, Türkiye'de lise veya dengi okullardan mezun olan kişilerin aldığı bir eğitim düzeyidir. Ortaöğretim KPSS sınavı, adayların genel yetenek ve genel kültür alanlarında bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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