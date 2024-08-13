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ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek?

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ÖSYM çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM tercih sonuçları ne zaman görülecek? ÖSYM web sitesine neden giriş yapılmıyor? ÖSYM web sitesi çöktü mü? YKS tercih sonuçları neden gözükmüyor? Üniversite tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla sayfa da oluşan yoğunluk sebebiyle erişimde sorunlarla karşılaşılabilir. Peki ÖSYM çöktü mü? ÖSYM çöktü mü son durum!

ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek?ÖSYM web sitesine neden girilmiyor? ÖSYM ne zaman açılacak? YKS tercih sonuçları neden gözükmüyor? ÖSYM sistemi neden çöktü, sebebi ne? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla ÖSYM web sitesine büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan bu yoğunluk sebebi ile ÖSYM'ye girişte sorunlar yaşanabiliyor. İşte ÖSYM çöktü mü son durum!

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM web sitesinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Siteye girişte anlık sorunlar yaşansa da adaylar genel tabloda kolaylıkla siteye girip sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

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ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek?

Betül Cirit
Betül Cirit
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