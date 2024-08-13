ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek?

ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek?ÖSYM web sitesine neden girilmiyor? ÖSYM ne zaman açılacak? YKS tercih sonuçları neden gözükmüyor? ÖSYM sistemi neden çöktü, sebebi ne? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla ÖSYM web sitesine büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan bu yoğunluk sebebi ile ÖSYM'ye girişte sorunlar yaşanabiliyor. İşte ÖSYM çöktü mü son durum!

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM web sitesinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Siteye girişte anlık sorunlar yaşansa da adaylar genel tabloda kolaylıkla siteye girip sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA!