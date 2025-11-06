ÖSYM çöktü mü? 6 Kasım ÖSYM neden yavaş, giriş yapılamıyor mu? ÖSYM ne zaman düzelir?

Ösym ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar tarafından erişim sorunu yaşandığı gerekçesiyle gündeme geldi. Adaylar "Ösym çöktü mü, sisteme neden girilmiyor?" sorularına yanıt arıyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman yavaşlayan sistem, özellikle sınav sonuçlarının açıklandığı dönemlerde benzer sorunlarla karşılaşıyor. Peki, ÖSYM ne zaman düzelecek, erişim sorunu ne kadar sürecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖSYM SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

Son günlerde sosyal medyada yer alan "ÖSYM çöktü" iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Yapılan kontroller, ÖSYM'nin resmi internet sitesinin ve Aday İşlemleri Sistemi'nin (AİS) aktif olarak hizmet verdiğini gösteriyor. Ancak sınav sonuçlarının açıklandığı yoğun saatlerde sisteme erişimde yavaşlama yaşanabiliyor. Bu durum, genellikle kısa süreli bir yoğunluktan kaynaklanıyor.

AİS NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM'nin çevrim içi platformudur. Adayların sınav başvurularını yapabildiği, ücret ödemelerini gerçekleştirdiği, sınav giriş belgelerine ve sonuçlarına ulaşabildiği tek resmî sistemdir. Bu nedenle AİS'te meydana gelen geçici erişim problemleri, adaylar arasında geniş yankı uyandırabiliyor.

ERİŞİM SORUNLARININ NEDENİ NEDİR?

ÖSYM, her yıl milyonlarca adayın katıldığı sınavların sonuçlarını aynı anda erişime açıyor. Bu süreçte oluşan yüksek trafik, sistemin geç yanıt vermesine neden olabiliyor. Dolayısıyla "ÖSYM çöktü" iddiaları çoğu zaman yoğunlukla açıklanıyor. Kısa süre sonra erişim genellikle normale dönüyor.

ÖSYM VE AİS'E ERİŞİMDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Adayların sorun yaşamaması için şu noktalara dikkat etmesi öneriliyor:

İşlemler sadece ais.osym.gov.tr adresinden yapılmalıdır.

Sonuçların açıklandığı ilk dakikalarda erişim yavaş olabilir; birkaç saat sonra denemek daha verimli olacaktır.

Tarayıcı geçmişi temizlenmeli ve internet bağlantısı kontrol edilmelidir.

ÖSYM SİSTEMİNİN GÜVENLİĞİ

ÖSYM, dijital altyapısında yüksek güvenlik standartları uyguluyor. Kişisel verilerin korunması, veri tabanı güvenliği ve sistem sürekliliği için düzenli bakım yapılmaktadır. Bu nedenle sistemin tamamen çökmesi oldukça nadir görülür.

ÖSYM ÇÖKMEDİ, YOĞUNLUK YAŞANIYOR MU?

Kısacası, "ÖSYM çöktü mü?" sorusunun yanıtı hayır. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aktif olarak çalışıyor. Yaşanan kısa süreli erişim sıkıntıları, yoğunluk nedeniyle oluşuyor ve kısa sürede düzeliyor. Resmî açıklama yapılmadığı sürece paniğe gerek yok.