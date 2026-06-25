Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan “15 dakika kuralı”na ilişkin tartışmalar, sınav sisteminin işleyişi ve güvenlik prosedürleri çerçevesinde gündemdeki yerini korumaktadır. Kurum tarafından yürürlükte olan uygulamaya göre, sınav başlangıç saatinden 15 dakika önce sınav binalarının girişleri kapatılmakta ve bu süreden sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmamaktadır. Peki, ÖSYM 15 dakika kuralını kaldırdı mı? Detaylar..

ÖSYM 15 DAKİKA KURULANI KALDIRDI MI?

Güncel uygulama kapsamında ÖSYM’nin bu kuralı kaldırdığına dair resmi bir değişiklik bulunmamaktadır. Mevcut sistemde kuralın devam ettiği ve sınav güvenliği ile organizasyon düzeni çerçevesinde uygulandığı belirtilmektedir.

ÖSYM'NİN 6 MADDELİK "15 DAKİKA" SAVUNMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin “15 dakika kuralı”na ilişkin yaklaşımı, sınav güvenliği, adalet ve organizasyon bütünlüğü temelinde şekillenmektedir. Kurumun uygulamayı sürdürmesindeki gerekçeler 6 ana başlık altında değerlendirilmektedir:

Her aday için üzerinde fotoğrafı bulunan, kişiye özel tek bir cevap kâğıdı basılıyor. Adayın geç kaldığı için planlanan salon dışında başka bir salona alınması, kimlik ve evrak eşleşmesini teknik olarak engelliyor.

Geç kalan bir adayın güvenlik kontrolleri esnetilerek başka bir salona alınması, “başkası yerine sınava girme” gibi ağır usulsüzlüklere zemin hazırlama riski taşıyor.

Geç kalanlar için özel bir salon oluşturulması uygulaması, birbirini tanıyan kötü niyetli adayların bilerek geç kalıp aynı salonda toplanmasına ve organize kopya çekmesine teşvik edici bir unsur olabilir.

Geç kalan adaylara yönelik ayrı bir telafi sınavı yapılması durumunda, sınav sorularının zorluk derecesinin (eş değerliğinin) tam olarak sağlanamaması, milyonlarca adayın girdiği sınavda sıralama adaletini bozuyor.

Kurallara uyarak zamanında sınav salonunda hazır bulunan adaylar açısından, geç kalanlara esneklik (ayrıcalık) tanındığı algısı oluşması sınavın adil yapısına gölge düşürüyor.

ÖSYM, sınava alınmamayı kurumsal bir “ceza” olarak değil, adayın bireysel ihmalinin bir sonucu olarak değerlendiriyor. Kuruma göre, milyonlarca kişinin katıldığı büyük ölçekli sınav organizasyonlarında kuralların esnetilmesi düzeni bozarak sistemsel aksaklıklara yol açabiliyor.

15 DAKİKA KURALI

ÖSYM tarafından uygulanan ve kamuoyunda “15 dakika kuralı” olarak bilinen düzenleme, sınavın başlama saatinden önce belirlenen süre içinde adayların sınav binalarına girişini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda sınav başlangıcından 15 dakika önce kapılar kapatılmakta ve belirtilen süreden sonra gelen adayların, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınması mümkün olmamaktadır.

Uygulama, sınav güvenliği, salon düzeni ve sınavın eş zamanlı yürütülmesi amacıyla yürürlükte olan temel prosedürlerden biri olarak uygulanmaktadır.