Osmangazi'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirici Toplantı Yapıldı

Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde kadınlara haklarını hatırlatmak ve şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Avukatlar, kadınlara şiddet türlerini ve haklarını anlattı.

(BURSA) - Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara haklarını hatırlatmak ve şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici bir toplantı düzenledi. Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde gerçekleştirilen "Görünmeyeni Görmek: Buzdağının Altında Ne Var" başlıklı etkinliğe kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara haklarını hatırlatmak ve farkındalık kazandırmak için bilgilendirici bir toplantıya imza attı.

Toplantıda avukatlar Gülender Adıgüzel Özcan ve Ceren İlgen Altuntaş, Osmangazili kadınlara "şiddet türleri, şiddet nasıl oluşur, şiddeti basit şakadan cinayete götüren yol nedir, 100 yıldır var olan haklarını daha iyi nasıl kullanabilirler ve miras hakları" konusunda çeşitli bilgiler verdi.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde düzenlenen "Görünmeyeni Görmek Buzdağının Altında Ne var" konulu toplantıda, KADES uygulaması ve 6284 sayılı kanun hakkında da bilgi verildi.

"Bilincimizi nasıl arttırabiliriz konularında hukuki haklarını öğrendiler"

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, "Düzenlediğimiz toplantıda gördüğümüz şiddetin ötesini konuştuk. Buzdağının altında neler var dedik. Kadınlar olarak hakkımızı aramakla ilgili en temel haklarımızla ilgili nasıl sorunlar yaşıyoruz ve bununla birlikte haklarımızı ararken gündelik şiddette nasıl bir deneyim yaşadığımızı konuştuk. Toplantıda iki tane kadın avukatımız konuşmacı olarak bizlere önemli bilgiler verdi. Düzenlediğimiz etkinliğe katılan kadınlar şiddet türlerini öğrendi, şiddet nasıl oluşuyor, şiddeti basit şakadan cinayete götüren yolun nasıl oluştuğunu avukatlardan öğrendi. Kadınlar olarak bizim haklarımız neler hak bilincimizi nasıl arttırabiliriz konularında hukuki haklarını öğrendiler" diye konuştu.

"Haklarımızı daha iyi nasıl kullanacaklarını öğrendiler"

Kadınlarla toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştuklarını belirten Avukat Gülender Adıgüzel Özcan, "Şiddetin kökü eşitsizlik konuşmaya buradan başladık. Toplumun çok farkında olmadığı şiddet türlerinden ve hak bilincinden bugün toplantıya katılan kadınlara bahsettik. Haklar doğduğumuz andan itibaren başlıyor, Türkiye'de 100 yıldır uygulamada olan medeni kanunumuz var dünyadaki birçok yere göre çok ileri bir durumda biz hala pratikte ve uygulamada bir eşitsizlik olduğunu görmekteyiz. Bu eşitsizliğin sebebi bizim hak arama yolculuğundaki bazı sorunlarımızda kaynaklanıyor. Bugün burada olan kadınlar 100 yıldır var olan ve bu süre içinde gelişen, dönüşen ve gittikçe daha iyi bir hale gelen haklarımızı daha iyi nasıl kullanacaklarını öğrendiler" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte şiddettin ne olduğunu konuştuklarını dile getiren Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Ceren İlgen Altuntaş ise şunları söyledi:

"Kadınlara şiddet hem aile içinden hem de dışarıdan gelebilir"

"Bugün bu toplantıya katılan kadınlara haklarından bahsettik. Kadınların savunması gereken en temel hakları vatandaşlık haklarıdır. Bugün kadın erkek diye bir ayrım yapmaktansa mücadeleyle kazanılmış haklarımızın pratikte kullanımıyla ilgili çalışmaları daha önemli bulmaktayız. Bugün temel olarak baktığımızda yaşam, güvenlik ve ekonomik haklar kadınlar için en geri planda kalan haklar, yaşam hakkı dediğimizde şiddetin önlenmesine dair haklardan bahsediyoruz. 6284 gibi tedbir kararlarının uygulanmaması ya da bu kanunun yeterince bilinmemesinden bahsettik. Başımıza bir şey geldiğinde fail için işleme alınmayan ve geç bulunan adalet konularını konuştuk. Kadınların miras hakları konusunda erkeklere göre daha az bilinçli olduğunu tecrübeyle görmekteyiz. Kadınlara şiddet hem aile içinden hem de dışarıdan gelebilir.  KADES adında bir uygula var kadınların bunu irdirmesi lazım kadınların kendisi veya başka birisi şiddete uğruyorsa ya da uğrama tehdidi varsa KADES'e basmalarını veya 112'yi arayarak en güvenli şekilde şiddetten korunmalarını tavsiye ederim."

Kaynak: ANKA / Güncel
