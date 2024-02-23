Osman Zolan kimdir? AK Parti Denizli Belediye Başkan adayı kimdir?
Osman Zolan kimdir? AK Parti Denizli Belediye Başkan adayı kimdir? Osman Zolan, Türkiye'deki yerel yönetimlerde önemli bir isimdir. Kendisi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Zolan, halka hizmet etmek için çeşitli projeleri hayata geçiren bir lider olarak tanınır. Ayrıca, yerel yönetimlerdeki deneyimi ve bilgisi ile tanınmış bir figürdür. Osman Zolan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Zolan'ın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki, Osman Zolan kimdir? AK Parti Denizli Belediye Başkan Adayı Osman Zolan kimdir? Detaylar haberimizde...
OSMAN ZOLAN KİMDİR?
- Osman Zolan Denizli Büyükşehir Belediye başkanıdır.
- 10 Mart 2011'de, dönemin Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin millletvekili adaylığına başvurmak için istifa etmesi üzerine belediye başkan vekilliği görevine getirildi.
- Osman Zolan, 16 Mart 2011'de Denizli Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Denizli Belediye Başkanlığı görevine getirildi.
- 30 Mart 2014'teki yerel seçimler için Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.
- Seçimler sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
- Zolan, 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Denizli Belediye Başkan Adayı oldu.