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Osman Tarık Özçelik kimdir? CHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik kaç yaşında, nereli?

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Osman Tarık Özçelik kimdir? CHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik kaç yaşında, nereli? CHP'nin Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik hakkında merak edilenler. Özçelik'in yaşamı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkında bilgiler.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Alanya Belediye Başkan adayı ise Osman Tarık Özçelik. Osman Tarık Özçelik kimdir? Osman Tarık Özçelik nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

OSMAN TARIK ÖZÇELİK KİMDİR?

Osman Özçelik, 1 Kasım 1962 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta derece eğitimini Alanya'da tamamladıktan sonra 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kimya mühendisi olarak mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Osman Özçelik, Özçelik Grup bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Halen bu grupta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği de bulunmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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