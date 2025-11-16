Osimhen sakatlandı mı, neden oyundan çıktı (Nijerya – Demokratik Kongo)?

Afrika Elemeleri Play-off Finali, bu akşam saat 22.00'de TRT SPOR ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Rabat'ta oynanacak bu heyecan dolu mücadelede Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti kozlarını paylaşacak. Peki, Osimhen'in sakatlık durumu ne, sahayı neden terk ettiği merak ediliyor (Nijerya – Demokratik Kongo)?

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AFRİKA ELEMELERİNDE HEYECAN DORUKTA

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-off Finali, TRT SPOR ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Bu akşam saat 22.00'de Rabat'ta oynanacak kritik mücadelede Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti sahne alacak.

FİNAL SAHNESİNDE YILDIZLAR KARAR VERECEK

Rabat'taki Stade Prince Moulay Abdallah Stadyumu'nda yapılacak bu dev karşılaşmada iki ekip, Dünya Kupası bileti için son kez karşı karşıya gelecek. Mücadelede sonucu belirleyecek olan yine sahadaki yıldız oyuncular olacak ve 2026 Dünya Kupası'na gidecek takım bu akşam kesinleşecek.

OSIMHEN'İN DURUMU NE?

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan çıkan Osimhen'le ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Futbolcunun sağlık durumuna dair detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.