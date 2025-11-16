Haberler

Osimhen maçı CANLI izle, Osimhen Nijerya milli maçı şifresiz nasıl izlenir?

Osimhen maçı CANLI izle, Osimhen Nijerya milli maçı şifresiz nasıl izlenir?
Güncelleme:
Osimhen, Lookman ve Ndidi gibi yıldızlarına güvenen Nijerya mı yoksa Bakambu, Bongonda ve Mbemba'nın öncülük ettiği Demokratik Kongo mu avantajı eline geçirecek? Afrika futbolunun iki iddialı ekibi, Dünya Kupası vizesi için kritik bir eşik atlamaya hazırlanıyor. Osimhen maçı canlı izleme seçenekleri ve Nijerya milli maçını şifresiz takip etme yolları da merak edilenler arasında.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde bugün Nijerya ile Demokratik Kongo kozlarını paylaşacak. Sahaya ideal kadrolarıyla çıkması beklenen iki takım da turu geçebilmek için tüm güçlerini ortaya koyacak. Osimhen maçı canlı izleme yöntemleri ve Nijerya karşılaşmasını şifresiz takip etme ayrıntıları futbolseverlerin gündeminde.

DEMOKRATİK KONGO'NUN HEDEFİ BÜYÜK

Dünya Kupası'na uzanmak isteyen Demokratik Kongo, teknik direktör Sébastien Desabre yönetiminde final mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Kongo temsilcisi, yarı finalde Kamerun'u Mbemba'nın kaydettiği tek golle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI STAT VE ÖNEMİ

Heyecan dolu final müsabakası Fas'ın Rabat kentinde gerçekleştirilecek. Bu kritik maçın kazananı, kıtalararası play-off turuna çıkarak Dünya Kupası yolunda çok önemli bir eşiği aşma fırsatı elde edecek.

OSIMHEN NİJERYA–KONGO MAÇINDA SAHADA OLACAK MI?

Nijerya ile Demokratik Kongo arasında oynanacak karşılaşmanın resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Bu nedenle Osimhen'in sahada olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

MAÇIN YAYIN DETAYLARI

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finali bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, futbol tutkunları tarafından TRT Spor üzerinden şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

NİJERYA'NIN KARARLILIĞI

Daha önce altı kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Nijerya, bu başarıyı yeniden gerçekleştirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Eric Chelle ile yoluna devam eden ekip, play-off yarı finalinde Gabon'u 4-1'lik skorla mağlup etti. O mücadelede Victor Osimhen'in attığı iki gol, takımın finale yükselmesinde kritik rol oynadı.

