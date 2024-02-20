Ortak sınav ne zaman? MEB 2024 Ortak sınav tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 6. sınıf Türkçe ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart Salı, matematik dersleri için 27 Mart Çarşamba günü ülke genelinde ortak sınav yapılacağını duyurdu. Sınavlar için konu soru dağılım tabloları da yayımlandı. Peki, Ortak sınav ne zaman? MEB 2024 Ortak sınav tarihleri ne zaman?

MEB 2024 ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bakanlık, ortak sınavlarla ilgili yazılı açıklamasında 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak sınav tarihlerine ve konu soru dağılım tabloları bilgi verildi. Buna göre, ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

SORULARIN AYRINTILARI PAYLAŞILDI

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu ve kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.