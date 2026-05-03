Orman yangınına neden olan sanığa hapis ve milyonluk tazminat

Kahramanmaraş’ta meydana gelen orman yangınına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık M.S., suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, dosyadaki deliller doğrultusunda sanığın cezalandırılmasına hükmetti.

SANIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık M.S.’yi “taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak orman yangınına neden olma” suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm etti. Duruşma boyunca savunmasını sürdüren sanık, suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti mevcut delillerin suçun oluştuğunu gösterdiğine kanaat getirdi.

Kararın, orman yangınlarına karşı alınan önlemler ve sorumluluk bilinci açısından önemli bir emsal teşkil etmesi bekleniyor.

43 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI TAHSİL EDİLECEK

Mahkeme ayrıca yangının söndürülmesi ve zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması sürecinde oluşan kamu zararının da sanıktan karşılanmasına karar verdi. Bu kapsamda 43 milyon 752 bin liralık tazminatın sanıktan tahsil edileceği açıklandı.

Yetkililer, bu tür kararların hem çevreyi koruma bilincini artıracağını hem de benzer olayların önüne geçilmesinde caydırıcı rol oynayacağını belirtiyor.

Haber: Muhammet Özer