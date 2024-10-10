Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Orhan Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Orhan Turan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Orhan Turan kimdir? Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ORHAN TURAN KİMDİR?

Orhan Turan, 1960 yılında İstanbul'da doğdu. 29 Mart 2022 tarihinden itibaren TÜSİAD (Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Türk iş insanı.

Orhan Turan 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. İşletme Yüksek Lisansı'nı Marmara Üniversitesi'nde tamamlayan Orhan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyesinde öğrencilere ders vermiştir.

STK (Sivil Toplum Kuruluşu) Faaliyetleri

1997-1999: Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER)

2007-2011: İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı

2018-2022: TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı

2021-2024: TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

2017-2019: TÜSİAD Denetleme Kurulu Başkanlığı

2022-Devam Ediyor: TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı

Ödülleri

2008: CNNTürk, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young katkılarıyla düzenlenen Yılın Girişimcisi yarışmasında "Yılın Girişimcisi" ödülü

Ayrıca Monte Carlo'da düzenlenen "Dünya Yılın Girişimcisi" yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.