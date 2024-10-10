Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi!
Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu. Halk Tv konuğu Orhan Turan kimdir ve Orhan Turan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Orhan Turan kimdir? Orhan Turan kaç yaşında, nereli?
İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Orhan Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Orhan Turan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Orhan Turan kimdir? Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
ORHAN TURAN KİMDİR?
Orhan Turan, 1960 yılında İstanbul'da doğdu. 29 Mart 2022 tarihinden itibaren TÜSİAD (Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Türk iş insanı.
Orhan Turan 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. İşletme Yüksek Lisansı'nı Marmara Üniversitesi'nde tamamlayan Orhan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyesinde öğrencilere ders vermiştir.
STK (Sivil Toplum Kuruluşu) Faaliyetleri
1997-1999: Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER)
2007-2011: İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı
2018-2022: TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı
2021-2024: TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
2017-2019: TÜSİAD Denetleme Kurulu Başkanlığı
2022-Devam Ediyor: TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı
Ödülleri
2008: CNNTürk, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young katkılarıyla düzenlenen Yılın Girişimcisi yarışmasında "Yılın Girişimcisi" ödülü
Ayrıca Monte Carlo'da düzenlenen "Dünya Yılın Girişimcisi" yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.