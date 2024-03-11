Orhan Şimşek kimdir? Memleket Partisi Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Orhan Şimşek kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı ise Orhan Şimşek oldu. Orhan Şimşek kimdir? Orhan Şimşek nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ORHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Orhan Şimşek 1972 yılında Ankara'da doğmuş, ilköğrenimini Konya Devrim İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık mesleğine başlamıştır. 2010-2014 yılları arasında Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, görevlerinde bulunmuştur. 2014-2016 yılları arasında ise Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. Halen Ankara'da yaşamakta olan Orhan Şimşek, avukatlık mesleğini ifa etmektedir.