Orhan Hakalmaz kimdir? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk Halk Müziği'nin duygusunu en saf haliyle dinleyiciye ulaştıran, sesiyle olduğu kadar sahne duruşuyla da gönüllerde yer edinen bir isim… Gelenekten beslenip çağdaş bir yorumla türkülerini söyleyen Orhan Hakalmaz, yıllar içinde hem sanatına hem de halk müziğine adanmış bir hayatın sembolü haline gelmiştir. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ORHAN HAKALMAZ KİMDİR?

Orhan Hakalmaz, Türk halk müziğinin usta isimlerinden biridir. Bayburt'tan Samsun'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak Samsun'da dünyaya gelmiştir. Sanata olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştır. Babasının da desteğiyle henüz 6 yaşındayken bağlama çalmaya başlamış, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekmiştir. İlkokul eğitimini Samsun'da tamamlamış, ardından öğrenimine İstanbul'da devam etmiştir.

8 yaşında katıldığı Karadeniz Altınses Yarışması'nda birinci olarak büyük bir başarı elde etmiş, 12 yaşında ise İstanbul Radyosu amatör ses sanatçılığı sınavını kazanarak bant yapma izni almıştır.

Henüz çocuk yaşta olmasına rağmen TRT İstanbul Radyosu'nun sevilen programı "Çocuk Saati" ne birçok kez katılmış, türkü söylemiş ve bağlama çalmıştır.

1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı giriş sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etmiştir.

Bu dönemde ünlü halk müziği sanatçısı Nida Tüfekçi'nin öğrencisi olmuştur.

Konservatuvar eğitimi sırasında aynı zamanda TRT İstanbul Radyosu'nda iki yıl boyunca sözleşmeli sanatçı olarak görev yapmıştır. 1988 yılında 11 yıllık eğitiminin ardından konservatuvardan mezun olmuş ve aynı yıl İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

1991'de yüksek lisansını tamamlamış, tez olarak "Ege Bölgesi Ağır Zeybeklerin İncelenmesi" adlı çalışmasını sunmuştur. 1994'te konservatuvar korosunda şef yardımcılığı ve ardından şeflik görevlerini üstlenmiştir.

Orhan Hakalmaz, hem TRT hem de Devlet Konservatuvarı bünyesinde verilen birçok konserde solist, korist ve bağlama sanatçısı olarak yer almıştır. 2000 yılında öğretim görevinden ayrılmış ve müzik kariyerine konserler ve albüm çalışmalarıyla devam etmiştir.

12 Eylül 2008 tarihinde doğduğu sokak, Samsun İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Kocatepe Sokak, onun onuruna "Orhan Hakalmaz Sokak" olarak değiştirilmiştir.

ORHAN HAKALMAZ KAÇ YAŞINDA?

Orhan Hakalmaz 1964 yılında Samsun'da doğmuştur. Bu bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

ORHAN HAKALMAZ NERELİ?

Orhan Hakalmaz, aslen Bayburtlu bir ailenin çocuğudur; ancak Samsun'da doğup büyümüştür. Dolayısıyla doğum yeri Samsun, ailesinin kökeni ise Bayburt'tur.

ORHAN HAKALMAZ'IN KARİYERİ

Orhan Hakalmaz, Türk Halk Müziği'ne küçük yaşlardan itibaren gönül vermiş, sanat hayatına çocuk yaşta adım atmış bir sanatçıdır.

6 yaşında bağlama çalmaya başlaması, müziğe erken yaşta yönelmesini sağlamıştır.

8 yaşında Karadeniz Altınses Yarışması birinciliği, onun profesyonel müzik dünyasına giriş kapısını aralamıştır.

12 yaşında İstanbul Radyosu'nda amatör ses sanatçılığı kazanarak TRT ile tanışmıştır.

1977'de kazandığı İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda ünlü usta Nida Tüfekçi'den ders almış, halk müziğinin akademik yönünü öğrenmiştir.

1988'de mezun olduktan sonra aynı kurumda öğretim görevlisi olarak görev yapmış, 1991'de yüksek lisansını tamamlamıştır.

1994'te konservatuvar korosunda şeflik yapmış, birçok konser ve radyo programında yer almıştır.

2000 yılında akademiden ayrılarak sanat yaşamını albüm ve konser çalışmalarıyla sürdürmüştür.

Bugüne kadar "Gönlüm & Hiç Sevmeyi Denedin mi?" (1991), "Karatren" (1997), "Destegül" (1999), "Sevilir" (2001), "Yalan Dünya" (2004), "Bir Elimde Sevdam Bir Elimde Sazım" (2006), "Hediyem Olsun" (2008), "Türküler Seni Bekler" (2010), "Aheste" (2012) ve "Bu Vatan Bizim" (2018) gibi birçok başarılı albüme imza atmıştır.

Orhan Hakalmaz, güçlü sesi, geleneksel tavrı ve halk müziğine olan sadakatiyle tanınmış; hem akademik hem sanatsal yönüyle Türk halk müziğine büyük katkılar sağlamıştır.