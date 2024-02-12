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Orhan Çerkez kimdir? Orhan Çerkez kaç yaşında, nereli? Orhan Çerkez hayatı ve biyografisi!

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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Orhan Çerkez izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Orhan Çerkez kaç yaşında, nereli? Orhan Çerkez hayatı ve biyografisi! Orhan Çerkez kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Orhan Çerkez hakkında araştırmalar yapılıyor. Orhan Çerkez kimdir? Orhan Çerkez kaç yaşında, nereli? Orhan Çerkez hayatı ve biyografisi!

ORHAN ÇERKEZ KİMDİR?

1962 yılında Ardahan'da dünyaya gelen Orhan Çerkez, 1980 yılından beri Çekmeköy'de ikamet etmektedir. İlçenin geçmişten günümüze yaşadığı değişimi yakından gözlemleyen Orhan Çerkez, aynı zamanda ilçenin sorunlarına hakim bir isimdir. Çekmeköy'ün zorlu geçmiş dönemlerinde toplumun dayanışma ruhunu güçlendirmeye ve yaratıcı çözümler üretmeye teşvik eden Çerkez, eşinin okullarda gönüllü öğretmenlik yaparak katkı sağladığı eski dönemlerde ilçede öğretmen eksikliğine dikkat çekmiştir. Orhan Çerkez, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Şehircilik Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. 1985 yılında Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde devlet memuru olarak göreve başlayan Orhan Çerkez, 2009 yılına kadar aynı birimde sorumlu amir olarak görev yapmıştır. Belediyecilik alanındaki deneyimlerine Ataşehir Belediyesi'nde İdari İşler Amiri olarak devam eden Çerkez, 4 yıl boyunca Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev almıştır. 2016 yılından beri ise Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Belediyelerde kazandığı deneyimlerin yanı sıra kamu yararını gözeten birçok vakıf, federasyon, sivil toplum kuruluşu ve dernekte görev alan Orhan Çerkez, toplumsal fayda odaklı çalışmalarına devam etmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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