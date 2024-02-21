Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler oyuncuları kimlerdir?

Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de baş rolünü oynadığı İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmidir. İzleyenleri ekrana bağlayan Organize İşler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Organize İşler filminin ardından yıllar sonra Organize İşler Sazan Sarmalı filmi de çekilmiştir ve Netflix'te yayına girmiştir.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bazısı araklama der, bazısı yürütme, aşırma, çalma, her ne hâl ise Organize İşler, araklayanlarla araklananların hikâyesidir. Kimin kimi kurtardığının, kimin kimden arakladığının tam belli olmadığı dünya şahanesi İstanbul'da tüm işler organizedir ve organize her zaman işler. Hâl böyle olunca koskoca Süpermen bile İstanbul'a gelince hayatının dayağını yer! Dara düştüğünüzde sizi birileri kurtarabilir. Asıl sorun o birilerinden bizi kim kurtaracak?

ORGANİZE İŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Organize İşler filmi genel olarak İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmiştir. Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekanlar Saklıköy Country Club'ta çekildi. Tabut sahnesi ise İzmir Ege mahallesi kullanılmıştır.

ORGANİZE İŞLER TEKNİK BİLGİLERİ

Film için ortalama olarak 150 kişi çalışmıştır. Çekimler 7,5 hafta sürmüş ve 26 farklı mekanda çekilmiştir. Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev 1500m² büyüklüğünde bir otopark iken Yaşar Kartoğlu önderliğindeki ekip tarafından 250m² lik bir eve dönüştürülmüştür. bu işlem için 18 ton çelik kullanılmış ve filmden sonra sökülerek eski haline getirilmiştir. Ve ilk olarak Gece uçuşu bir film için kullanılmıştır. İlk kez 1:2,35 sinemaskop gösterim formatı uygulandı. Filmde yaklaşık olarak 170 kişi rol almıştır. Bu kişilerin 70 kadarı profesyoneldir.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU